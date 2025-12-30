Condiții speciale de pensionare pentru anumiți români, din 2026. Cine sunt persoanele vizate de noile măsuri

Țara noastră intră într-o nouă etapă a reformei pensiilor, începând cu anul 2026, iar printre categoriile pentru care legea păstrează prevederi speciale se află artiștii interpreți și executanți. Deși unele beneficii au fost ajustate, această categorie continuă să fie tratată distinct de restul angajaților, tocmai din cauza naturii profesiei și a expunerii fizice și psihice pe termen lung.

În timp ce majoritatea angajaților trebuie să dovedească un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, artiștii nu se supun aceleiași reguli.

În cazul acestora, legea stabilește necesitatea unui minimum de 20 de ani de activitate artistică, desfășurată în domenii recunoscute oficial. Și, dacă vechile prevederi permiteau reducerea vârstei de pensionare cu până la 15 ani, noile reglementări limitează această posibilitate la 13 ani.

Cine se încadrează în categoria artiștilor cu drepturi speciale la pensie

Prevederile acoperă o gamă largă de profesii artistice, fiind incluși soliștii vocali și instrumentiști, artiștii de muzică clasică, ușoară, populară sau rock, dirijorii, actorii, prezentatorii de spectacole, dansatorii, balerinii, coregrafii, artiștii de circ și cascadorii. Așadar, orice activitate artistic-interpretativă recunoscută legal intră în această categorie.

Pe lângă pensia din sistemul public, artiștii pot beneficia de o indemnizație suplimentară, dar aceasta nu este automată, potrivit Cancan.

Sunt necesare trei condiții principale: atingerea vârstei standard de pensionare, minimum 10 ani de activitate recunoscută și venituri sub nivelul pensiei medii anuale comunicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Care este valoarea indemnizației, în funcție de categoria profesională

Indemnizația diferă în funcție de categoria profesională certificată de Ministerul Culturii:

339 lei pentru categoria I;

254 lei pentru categoria II;

198 lei pentru categoria III.

Acești bani se adaugă pensiei din sistemul public și au rolul de a echilibra veniturile artiștilor care, deși au contribuit semnificativ la viața culturală a țării, nu au reușit să acumuleze suficient stagiu pentru o pensie completă, scrie sursa citată.