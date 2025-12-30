Prima pagină » Diverse » Condiții speciale de pensionare pentru anumiți români, din 2026. Cine sunt persoanele vizate de noile măsuri

Condiții speciale de pensionare pentru anumiți români, din 2026. Cine sunt persoanele vizate de noile măsuri

30 dec. 2025, 17:51, Diverse
Condiții speciale de pensionare pentru anumiți români, din 2026. Cine sunt persoanele vizate de noile măsuri
FOTO - Caracter ilustrativ

Țara noastră intră într-o nouă etapă a reformei pensiilor, începând cu anul 2026, iar printre categoriile pentru care legea păstrează prevederi speciale se află artiștii interpreți și executanți. Deși unele beneficii au fost ajustate, această categorie continuă să fie tratată distinct de restul angajaților, tocmai din cauza naturii profesiei și a expunerii fizice și psihice pe termen lung.

În timp ce majoritatea angajaților trebuie să dovedească un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, artiștii nu se supun aceleiași reguli.

În cazul acestora, legea stabilește necesitatea unui minimum de 20 de ani de activitate artistică, desfășurată în domenii recunoscute oficial. Și, dacă vechile prevederi permiteau reducerea vârstei de pensionare cu până la 15 ani, noile reglementări limitează această posibilitate la 13 ani.

Cine se încadrează în categoria artiștilor cu drepturi speciale la pensie

Prevederile acoperă o gamă largă de profesii artistice, fiind incluși soliștii vocali și instrumentiști, artiștii de muzică clasică, ușoară, populară sau rock, dirijorii, actorii, prezentatorii de spectacole, dansatorii, balerinii, coregrafii, artiștii de circ și cascadorii. Așadar, orice activitate artistic-interpretativă recunoscută legal intră în această categorie.

Pe lângă pensia din sistemul public, artiștii pot beneficia de o indemnizație suplimentară, dar aceasta nu este automată, potrivit Cancan.

Sunt necesare trei condiții principale: atingerea vârstei standard de pensionare, minimum 10 ani de activitate recunoscută și venituri sub nivelul pensiei medii anuale comunicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Care este valoarea indemnizației, în funcție de categoria profesională

Indemnizația diferă în funcție de categoria profesională certificată de Ministerul Culturii:

  • 339 lei pentru categoria I;
  • 254 lei pentru categoria II;
  • 198 lei pentru categoria III.

FOTO – Caracter ilustrativ

Acești bani se adaugă pensiei din sistemul public și au rolul de a echilibra veniturile artiștilor care, deși au contribuit semnificativ la viața culturală a țării, nu au reușit să acumuleze suficient stagiu pentru o pensie completă, scrie sursa citată.

Recomandarea video

Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un cercetător a creat vaccinul administrat prin bere
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
18:00
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
VIDEO Doru Bușcu: „Dacă oamenii nu se adună în stradă și nu luptă ca în Bulgaria, nu-și câștigă drepturile”
17:54
Doru Bușcu: „Dacă oamenii nu se adună în stradă și nu luptă ca în Bulgaria, nu-și câștigă drepturile”
FLASH NEWS George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin”
17:27
George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin”
VIDEO Doru Bușcu: „Nicușor, când începe să vorbească, sentimentul e că nu știe ce urmează să spună”
17:07
Doru Bușcu: „Nicușor, când începe să vorbească, sentimentul e că nu știe ce urmează să spună”
NEWS ALERT Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM
16:53
Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM
ACTUALITATE Circulaţia a fost reluată pe Valea Oltului, dar se desfăşoară cu dificultate. Un autocamion a blocat deszăpezirea pentru câteva ore
16:34
Circulaţia a fost reluată pe Valea Oltului, dar se desfăşoară cu dificultate. Un autocamion a blocat deszăpezirea pentru câteva ore

Cele mai noi