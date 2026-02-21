Prima pagină » Actualitate » Mașină în flăcări la Giurgiu. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică. De la ce a pornit totul

Mașină în flăcări la Giurgiu. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică. De la ce a pornit totul

21 feb. 2026, 13:00, Actualitate

Incendiu în Giurgiu. O mașină a izbucnit în flăcări. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică.

Mașia se afla pe șoseaua București din municipiul Giurgiu. Șoferul a simțit miros de fum și plastic încins și s-a dat jos din mașină imediat, informează pompierii ISU Giurgiu, potrivit Mediafax.

La caz au intervenit pompierii Detașamentului Giurgiu cu o autospecială de stingere. Când au sosit pompierii, mașina ardea complet.

Cel mai probabil, incendiul a pornit de la un scurtcircuit.

  • „Pentru prevenirea incendiilor auto, pompierii le recomandă cetățenilor:
  • -verificaţi instalaţia electrică;
  • -asiguraţi-vă că echipamentele de iluminat electric nu sunt defecte sau neizolate;
    -verificaţi dacă apar eventuale scurgeri de carburanți sau lubrifianți;
    -nu faceți improvizații la instalația electrică;
  • – verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.
  • Cetățenii aflați în dificultate pot citi mai multe informații despre ce să facă în cazuri urgente pe platforma https://fiipregatit.ro și din aplicația de mobil DSU care se poate descărca gratuit”, transmit pompierii ISU Giurgiu.

„În continuare, pompierii militari rămân mobilizați, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate”, au transmis pompierii ISU Giurgiu.

