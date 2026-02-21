Prima pagină » Actualitate » Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație

Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație

21 feb. 2026, 12:33, Actualitate
CNAIR a transmis Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație.

Potrivit sursei citate, la această oră niciun sector de autostradă sau drum expres nu este închis circulației sau restricționat din cauza condițiilor meteorologice.

În urma ninsorilor abundente și a viscolului, sunt închise sau restricționate circulației următoarele sectoare de drumuri naționale:

  • Drumuri închise circulației:
    -DN21A, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 23+36, Bărăganul (județul Brăila) – Țăndărei (județul Ialomița).
    -DN3, pe sectorul cuprins între km 24+240 și km 127+573, Islaz (județul Ilfov) – Călărași (județul Călărași)
    -DN2C, pe sectorul cuprins între km 12+000 și km 79+400, Smeeni – Ialomița, județul Ialomița
  • Drumuri cu restricții de 3,5 tone:
    -DN1D, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 42+330, Albești Paleologu (județul Prahova) – Urziceni (județul Ialomița)
    -DN21, pe sectorul cuprins între km 34+000 -87+850, Viziru (județul Brăila) – Slobozia (județul Ialomița)
    -DN2C, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 79+400, Costești (județul Buzău) – Smeeni (județul Buzău)
  • Drumuri cu restricții de 7,5 tone:
    -DN3A, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 43+000, Lehliu-Gară – Drajna Noua (județul Călărași)
    -DN4, pe sectorul cuprins între km 20+300 și km 59+000, Frumusani – Oltenita (județul Călărași)
    -DN22, pe sectorul cuprins între km 99+000 și km 171+135, Tulcea – Măcin
    -DN22, pe sectorul cuprins între km 178+665 și km 283+300, Lumina – Mihai Viteazul, județul Constanța
    -DN 22A, pe sectorul cuprins între km 0+000 și jm 85+925, Cataloi – Hârșova, județul Constanța
    -DN22D, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 85+325, Măcin – Caigagia, județul Tulcea.

În intervalul 20.02.2026, ora 18:00 – 21.02.2026, ora 06:00, personalul CNAIR a acționat cu 883 de utilaje și a răspândit 3185 tone de material antiderapant și 5 tone clorură de calciu.

„Recomandăm șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și eventualele restricții de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare și climatizare și să își adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanență o distanță de siguranță față de celelalte vehicule”, transmite CNAIR.

