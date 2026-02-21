Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Chiar Ceaușescu a trebuit să se ducă la Moscova ca să se legitimeze”

Ion Cristoiu: „Chiar Ceaușescu a trebuit să se ducă la Moscova ca să se legitimeze”

Serdaru Mihaela
21 feb. 2026, 12:00, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu critică în emisiunea Marius Tucă Show din 19 februarie 2026 obsesia liderilor români pentru validarea externă, în special de la SUA și Casa Albă, ca simbol al legitimității politice. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Marius Tucă notează că, din 1990, de la Iliescu încoace, liderii români (inclusiv Constantinescu, Iohannis) au căutat legitimare americană. El compară asta cu mentalitatea istorică de „a fi primit de sultan sau stăpânul lumii”, similară timpurilor comuniste sau relațiilor cu Moscova.

Marius Tucă: „Dintotdeauna. la români, din 90 încoace, începând cu Iliescu, nu se discuta despre nimic altceva în afară că era comunist, dacă îl primește George Bush, dacă va fi primit la Casa Albă, adică, această legitimare care trebuie să vină neapărat din partea americanilor. Asta s-a întâmplat și cu Constantinescu”

Ion Cristoiu: „Dar este și moștenire de pe vremea Moscovei”

Discuția ironizează patriotismul oltean vs. național, legând-o de țara mică (citând Gheorghe Dinică).  Ion Cristoiu vede asta ca pe o constantă românească: validarea externă primează pe soluții interne, mai ales acum, cu Trump președinte. Emisiunea subliniază cum liderii români transformă relațiile bilaterale în obsesie personală.

„Fac o paranteză, în 52 Gheorghiu Dej s-a dus la Stalin cu o problemă și a stat o săptămână în hotel, îți imaginezi”, spune Ion Cristoiu

