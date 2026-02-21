Prima pagină » Știri externe » Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA

Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA

Cristian Lisandru
21 feb. 2026, 13:02
Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA
Iranul a redistribuit lansatoare de rachete sol-aer S-300 în zone de apărare aeriană din apropierea Teheranului și Isfahanului, deși radarele de control al focului asociate rămân absente. Această mutare sugerează că Teheranul reconstituie elemente ale rețelei sale de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, pe fondul tensiunilor cu SUA și al speculațiilor privind o posibilă acțiune militară.

Imaginile din satelit, colectate în luna februarie de Planet Labs și Airbus, arată ceea ce par a fi lansatoare de rachete sol-aer S-300 iraniene, repoziționate în mai multe situri de apărare aeriană din jurul Teheranului și Isfahanului, chiar dacă radarele de control al focului, asociate de obicei cu aceste sisteme, nu sunt vizibile în locațiile lor obișnuite, notează Army Recognition.

  • Imaginile, analizate pe fondul unor fricțiuni reînnoite între Washington și Teheran, indică faptul că porțiuni din inventarul de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune al Iranului au reapărut după luni de vizibilitate limitată, în urma atacurilor israeliene din 2024.
  • Deși absența radarelor de angajament ridică semne de întrebare cu privire la starea operațională, redistribuirea lansatoarelor indică cel puțin un efort parțial de a restabili apărarea stratificată în jurul infrastructurii politice și nucleare cheie.

În poziția de tragere, containerele de rachete pereche sunt ridicate vertical din spatele unei semiremorci

Potrivit Army Recognition, S 300 PM, acceptat pentru serviciu operațional în jurul anului 1990 ca standard de producție modificat, aparține celei de-a treia generații a familiei S-300P, concepută pentru a contracara aeronavele, rachetele de croazieră și anumite clase de amenințări balistice sub contramăsuri electronice puternice.

  • Variantele de export, cum ar fi S-300PMU-2 furnizat Iranului, sunt derivate din această linie.
  • O baterie tipică S-300PM poate lansa până la patru unități de tragere 83P6, cuprinzând douăsprezece lansatoare de tip transportor erector 5P85S și 5P85D, fiecare transportând patru rachete în canistre cilindrice sigilate.
  • În poziția de tragere, containerele de rachete pereche sunt ridicate vertical din spatele unei semiremorci, de obicei tractată de un camion KRAZ-260 6×6 în configurația PM.

Rachetele cel mai strâns asociate cu seriile PM și PMU sunt Fakel 48N6 și 48N6E. Având o lungime de aproximativ 7,25 metri și o greutate de aproximativ 1.804 kilograme, interceptorul poartă un focos de fragmentare cu exploziv puternic de 143 de kilograme.

Seria 48N6 a introdus ghidarea Track Via Missile, în care releele rachetei direcționează datele înapoi către radarul de angajare de la sol, de obicei 30N6E1, îmbunătățind precizia în comparație cu modurile anterioare de ghidare a comenzii, se mai arată în analiza Army Recognition.

S-300 | Foto – Profimedia Images

Radarul de angajament

O baterie standard S-300PM integrează radarul de angajament 30N6E1, susținut de senzori de achiziție, cum ar fi radarul cu rază lungă de acțiune 64N6E și, în unele configurații, detectorul de joasă altitudine 76N6.

  • La nivel de batalion, până la șase baterii pot fi coordonate printr-un post de comandă 54K6E, formând o rețea defensivă stratificată.
  • Modernizările ulterioare includ radarul de avertizare timpurie LEMZ 96L6 Cheese Board, un sistem planar cu direcție electronică a fasciculului în elevație și direcție mecanică în azimut, desfășurabil în configurații tractate, montate pe catarg sau complet mobile 8×8.

Aceste radare sunt esențiale pentru eficacitatea sistemului, deoarece 48N6 se bazează pe iluminarea continuă a țintei și conectivitatea legăturilor de date pentru ghidarea terminalului.

La Isfahan, un lansator asemănător cu modelul autohton Bavar-373

La Isfahan, un lansator asemănător cu modelul autohton Bavar-373 pare să fie amplasat alături de alte mijloace de apărare aeriană.

Bavar-373 folosește racheta Sayyad-4, despre care se spune că este capabilă să atingă ținte la distanțe apropiate de 200 de kilometri și altitudini de aproximativ 27 de kilometri, ghidată de radarul cu scanare electronică activă Meraj-4.

Bavar-373 | Foto – Profimedia Images

  • Sistemul Khordad-15, asociat cu interceptorul Sayyad-3 și creditat cu raze de angajare de aproape 120 de kilometri, este, de asemenea, prezent în anumite locații.
  • Juxtapunerea componentelor S-300 furnizate de Rusia cu sistemele interne sugerează o încercare de a integra lansatoarele supraviețuitoare într-un cadru hibrid de comandă și control.

„Aceste evoluții se desfășoară într-un mediu regional marcat de capacități de atac israeliene persistente și o prezență militară americană extinsă în Golf. Reapariția lansatoarelor S-300 indică faptul că Iranul își păstrează cel puțin o parte din inventarul său de rachete cu rază lungă de acțiune și este dispus să îl redeschidă în ciuda pierderilor anterioare. În același timp, absența aparentă a radarelor de angajament de bază și amestecul vizibil de sisteme rusești și indigene indică o rețea de apărare aeriană în reconstrucție, mai degrabă decât la capacitate maximă”, mai notează Army Recognition.

Sursa foto colaj main – Profimedia Images

