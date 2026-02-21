Prima pagină » Știri externe » Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii”

Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii”

Cristian Lisandru
21 feb. 2026, 12:19, Știri externe
Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii”

În anul 2022, un comando ucrainean a aruncat în aer conducta de gaze naturale Nord Stream. Potrivit informațiilor publicate de Der Spiegel, reprezentanți ai Agenției Centrale de Informații (CIA) ar fi putut fi în contact cu sabotorii în timpul etapei de planificare a atacului.

Primul atac rusesc asupra capitalei Ucrainei abia fusese respins când – în primăvara anului 2022 – agenți ai CIA, agenția americană de informații externe, s-au întâlnit cu specialiști ucraineni în operațiuni de sabotaj sub acoperire în districtul Podil din Kiev.

  • Grupul se cunoștea, aparent, de ani de zile, potrivit Der Spiegel.
  • Ucrainenii, conform unor persoane familiarizate cu întâlnirea „de taină”, aduseseră cu ei o idee: voiau să arunce în aer conductele Nord Stream, tuburile care transportau câteva miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia în Germania, oferind astfel o sursă de finanțare pentru războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

La momentul inițial, americanilor le-ar fi plăcut planul ucrainenilor, mai notează Der Spiegel.

CIA: „Poveste absolut falsă”

Ar fi urmat întâlniri suplimentare între reprezentanții CIA și creierele atacurilor asupra conductelor de gaz de pe fundul Mării Baltice.

  • Der Spiegel a contactat, de altfel, mai multe persoane din Ucraina care au oferit detalii despre întâlniri.
  • Conform relatărilor acestora, americanii știau despre planurile de atac mult mai devreme decât se știa anterior.
  • Aceștia spun că, pentru planificatorii atacului Nord Stream, agenții americani, în primăvara anului 2022, păreau cel puțin a fi ascultători înțelegători.
  • Persoanele din interior spun că au discutat detalii tehnice legate de operațiunea de sabotaj.

Când a fost solicitat să comenteze aceste informații, un purtător de cuvânt al CIA a numit povestea „absolut falsă”. CIA a refuzat să spună ce anume era inexact în legătură cu relatarea.

În prezent, fostul soldat ucrainean de comando Serhiy K. este deținut preventiv la Hamburg. Se presupune că ar fi fost implicat în distrugerea conductelor în septembrie 2022.

  • În acea lună, mai mulți bărbați și o femeie au navigat peste Marea Baltică pe un iaht închiriat numit Andromeda.
  • În apropierea insulei daneze Bornholm, scafandrii au atașat explozibili de calitate militară la conductele de gaze de pe fundul mării.

Suspect reținut de poliția germană

O operațiune dirijată de Ucraina?

Conform unui ordin de reținere emis de Curtea Federală de Justiție în cazul lui Serhiy K., care a fost făcut public la mijlocul lunii ianuarie, operațiunea era „foarte probabil” să fi fost dirijată de stat, mai notează Der Spiegel.

Statul în cauză este Ucraina – chiar țara pe care guvernul german a sprijinit-o cu miliarde de euro de la invazia rusească.

Acum, se pare că agenții serviciilor secrete americane ar fi putut fi conștienți de planul de atac în stadiile incipiente și inițial nu s-au opus acestuia, potrivit reportajului realizat de Der Spiegel.

Abia mai târziu s-au răzgândit și i-au avertizat pe ucraineni să nu efectueze operațiunea – însă fără succes.

Serhiy K.ar aparține cercului lui Roman Chervinsky, specialist în operațiuni secrete și sabotaj, care a lucrat anterior pentru agenția de informații interne a Ucrainei, SBU. El este considerat creierul din spatele atacurilor.

Bărbatul, acum în vârstă de 51 de ani, făcea parte dintr-o unitate de elită înființată de CIA după Revoluția de pe Maidan din 2014.

„Am lucrat împreună cu americanii”

Așa-numita Direcție a Cincea a SBU, mai notează Der Spiegel, și-a făcut un „nume” prin operațiuni spectaculoase împotriva separatiștilor pro-ruși.

  • Uciderile țintite au făcut, de asemenea, parte din repertoriul unității secrete.
  • Când Cervinski a fost transferat la serviciul de informații militare HUR al Ucrainei în 2019, activitatea sub acoperire împotriva Moscovei a continuat – adesea cu asistență din partea SUA.
  • În urma unei operațiuni eșuate, Cervinski a fost forțat să părăsească serviciul de informații în anul 2020.

Însă, odată cu invazia Rusiei în Ucraina, abilitățile sale au fost din nou solicitate. La începutul războiului, expertul în sabotaj a ajutat la apărarea Kievului. Dar odată ce rușii au fost împinși înapoi de la porțile capitalei, vechea echipă de specialiști în comando s-a reunit – de data aceasta ca parte a forțelor speciale din armata ucraineană.

În principiu, nu a contat de-a lungul anilor cărui serviciu sau cărei unități îi aparținea cineva, a spus un fost membru ucrainean al acestor echipe de comando. „Am lucrat împreună cu americanii”, a dezvăluit acesta.

Nume de cod „Diametru”

În primăvara anului 2022 se căutau noi idei pentru a provoca daune maxime rușilor și o idee veche a reapărut printre membrii comandoului: ar putea ataca conductele Nord Stream.

  • La acel moment, conductele din Marea Baltică reprezentau de mult timp o pacoste pentru Ucraina și pentru marea majoritate a națiunilor occidentale.
  • Nord Stream permitea Rusiei să aprovizioneze direct Europa cu gaze naturale, ocolind Ucraina.
  • Nu numai că Kievul pierdea taxele de tranzit, dar conductele făceau Germania, cea mai puternică țară din Europa, dependentă de Kremlin.
  • Fără această conductă, conform logicii sabotorilor, rușii ar pierde un mijloc important de a exercita presiune politică.

SUA nu au susținut niciodată conductele de gaze care se întind pe o lungime de peste 1.200 de kilometri, de la Rusia la Germania. La începutul anului 2022, președintele de atunci, Joe Biden, amenințase că va pune capăt proiectului, având în vedere punerea în funcțiune planificată a Nord Stream 2: Dacă Rusia ar invada Ucraina, „nu ar mai exista un Nord Stream 2”.

Pe parcursul mai multor luni, ucrainenii au elaborat un plan prin care scafandrii ar trebui să atașeze explozibili la conducte. Au luat în considerare diverse rute și nave, au deliberat asupra tipului de explozibili și au căutat bărbați și femei potriviți, capabili să se scufunde la adâncimi de până la 80 de metri.

Sabotorii au dat operațiunii și un nume de cod: Operațiunea „Diametru”.

În Ucraina, operațiunea a fost aprobată în cele din urmă de comandantul suprem de atunci, Valerii Zalujnyi, potrivit unor surse din interior – dar nu și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Echipa de comando secretă nu a informat biroul prezidențial, spun surse din Kiev pentru Der Spiegel.

CIA a respins planul

În anul 2025, Joshua Yaffa – jurnalist la New Yorker – a descris într-un articol o întâlnire cu un fost oficial american care lucrase cu Ucraina.

  • Yaffa i-a spus bărbatului că auzise că CIA fusese informată despre planurile atacului asupra conductei.
  • Reacția bărbatului nu a sunat a negare.
  • Exista „un flux constant de idei noi și creative”, a declarat Yaffa, citând sursa sa. „Unele au fost bune, altele nu atât de bune”.

În cele din urmă, însă, se mai notează în articol, CIA a respins planul.

Conform Der Spiegel, această respingere a avut loc la începutul verii anului 2022. Potrivit cercurilor de securitate ucrainene, americanii le-au spus scurt liderilor comando că nu pot sprijini operațiunea. Mai presus de toate, au spus că nu pot oferi bani. Nu s-a oferit nicio explicație directă, au declarat oficialii din domeniul securității ucrainene.

Comandoul secret a găsit un nou sponsor

Comandoul secret a găsit un nou sponsor: un cetățean ucrainean. Se pare, notează Der Spiegel, că acesta a acoperit cea mai mare parte a costurilor, de aproximativ 300.000 de dolari, pentru echipament, închiriere de ambarcațiuni și explozibili.

  • Pe 7 septembrie 2022, iahtul cu pânze închiriat de comando a plecat din orașul german Warnemünde spre Marea Baltică.
  • La bord, cred anchetatorii, se aflau șase bărbați și o femeie, inclusiv scafandri civili și un căpitan.
  • Anchetatorii germani cred că soldatul comandoului Serhiy K. era responsabil de ambarcațiune.

Aproape trei săptămâni mai târziu, seismografele din Suedia au înregistrat perturbația – atât de puternice erau undele de șoc ale exploziilor.

Un covor de bule de gaz cu lățimea de până la 1.000 de metri s-a ridicat la suprafață. Trei dintre cele patru coloane ale conductei Nord Stream fuseseră distruse.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA
13:02
Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA
JUSTIȚIE Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
10:45
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
DECIZIE Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie
10:16
Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie
ANALIZA de 10 Ce s-ar putea întâmpla dacă Trump atacă Iranul. 4 scenarii îngrijorătoare despre întreruperea aprovizionării regionale cu petrol
10:00
Ce s-ar putea întâmpla dacă Trump atacă Iranul. 4 scenarii îngrijorătoare despre întreruperea aprovizionării regionale cu petrol
APĂRARE Cei mai puternici cinci aliați NATO din Europa lansează programul LEAP prin care vor produce drone ieftine, ca răspuns la amenințările Rusiei
09:48
Cei mai puternici cinci aliați NATO din Europa lansează programul LEAP prin care vor produce drone ieftine, ca răspuns la amenințările Rusiei
INEDIT Scene incredibile în centrul Vienei. Momentul în care un celebru influencer a aruncat 10.000 euro de la balcon peste o mulțime de oameni
09:19
Scene incredibile în centrul Vienei. Momentul în care un celebru influencer a aruncat 10.000 euro de la balcon peste o mulțime de oameni
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Scleroza laterală amiotrofică, boala care oprește corpul dar lasă mintea prizonieră
POLITICĂ Kelemen Hunor, „săgeți” către Bolojan: „Suntem la limită, când deschizi foarte multe fronturi te trezești că nu mai stă nimeni în spatele tău”
14:01
Kelemen Hunor, „săgeți” către Bolojan: „Suntem la limită, când deschizi foarte multe fronturi te trezești că nu mai stă nimeni în spatele tău”
SCANDAL Culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu
13:35
Culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu
UTILE Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot
13:28
Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot
FLASH NEWS Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial
13:00
Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial
ALERTĂ Mașină în flăcări la Giurgiu. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică. De la ce a pornit totul
13:00
Mașină în flăcări la Giurgiu. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică. De la ce a pornit totul
LIFESTYLE Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
12:41
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua

Cele mai noi

Trimite acest link pe