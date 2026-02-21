În anul 2022, un comando ucrainean a aruncat în aer conducta de gaze naturale Nord Stream. Potrivit informațiilor publicate de Der Spiegel, reprezentanți ai Agenției Centrale de Informații (CIA) ar fi putut fi în contact cu sabotorii în timpul etapei de planificare a atacului.

Primul atac rusesc asupra capitalei Ucrainei abia fusese respins când – în primăvara anului 2022 – agenți ai CIA, agenția americană de informații externe, s-au întâlnit cu specialiști ucraineni în operațiuni de sabotaj sub acoperire în districtul Podil din Kiev.

Grupul se cunoștea, aparent, de ani de zile, potrivit Der Spiegel.

Ucrainenii, conform unor persoane familiarizate cu întâlnirea „de taină”, aduseseră cu ei o idee: voiau să arunce în aer conductele Nord Stream, tuburile care transportau câteva miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia în Germania, oferind astfel o sursă de finanțare pentru războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

La momentul inițial, americanilor le-ar fi plăcut planul ucrainenilor, mai notează Der Spiegel.

CIA: „Poveste absolut falsă”

Ar fi urmat întâlniri suplimentare între reprezentanții CIA și creierele atacurilor asupra conductelor de gaz de pe fundul Mării Baltice.

Der Spiegel a contactat, de altfel, mai multe persoane din Ucraina care au oferit detalii despre întâlniri.

Conform relatărilor acestora, americanii știau despre planurile de atac mult mai devreme decât se știa anterior.

Aceștia spun că, pentru planificatorii atacului Nord Stream, agenții americani, în primăvara anului 2022, păreau cel puțin a fi ascultători înțelegători.

Persoanele din interior spun că au discutat detalii tehnice legate de operațiunea de sabotaj.

Când a fost solicitat să comenteze aceste informații, un purtător de cuvânt al CIA a numit povestea „absolut falsă”. CIA a refuzat să spună ce anume era inexact în legătură cu relatarea.

În prezent, fostul soldat ucrainean de comando Serhiy K. este deținut preventiv la Hamburg. Se presupune că ar fi fost implicat în distrugerea conductelor în septembrie 2022.

În acea lună, mai mulți bărbați și o femeie au navigat peste Marea Baltică pe un iaht închiriat numit Andromeda.

În apropierea insulei daneze Bornholm, scafandrii au atașat explozibili de calitate militară la conductele de gaze de pe fundul mării.

O operațiune dirijată de Ucraina?

Conform unui ordin de reținere emis de Curtea Federală de Justiție în cazul lui Serhiy K., care a fost făcut public la mijlocul lunii ianuarie, operațiunea era „foarte probabil” să fi fost dirijată de stat, mai notează Der Spiegel.

Statul în cauză este Ucraina – chiar țara pe care guvernul german a sprijinit-o cu miliarde de euro de la invazia rusească.

Acum, se pare că agenții serviciilor secrete americane ar fi putut fi conștienți de planul de atac în stadiile incipiente și inițial nu s-au opus acestuia, potrivit reportajului realizat de Der Spiegel.

Abia mai târziu s-au răzgândit și i-au avertizat pe ucraineni să nu efectueze operațiunea – însă fără succes.

Serhiy K.ar aparține cercului lui Roman Chervinsky, specialist în operațiuni secrete și sabotaj, care a lucrat anterior pentru agenția de informații interne a Ucrainei, SBU. El este considerat creierul din spatele atacurilor.

Bărbatul, acum în vârstă de 51 de ani, făcea parte dintr-o unitate de elită înființată de CIA după Revoluția de pe Maidan din 2014.

„Am lucrat împreună cu americanii”

Așa-numita Direcție a Cincea a SBU, mai notează Der Spiegel, și-a făcut un „nume” prin operațiuni spectaculoase împotriva separatiștilor pro-ruși.

Uciderile țintite au făcut, de asemenea, parte din repertoriul unității secrete.

Când Cervinski a fost transferat la serviciul de informații militare HUR al Ucrainei în 2019, activitatea sub acoperire împotriva Moscovei a continuat – adesea cu asistență din partea SUA.

În urma unei operațiuni eșuate, Cervinski a fost forțat să părăsească serviciul de informații în anul 2020.

Însă, odată cu invazia Rusiei în Ucraina, abilitățile sale au fost din nou solicitate. La începutul războiului, expertul în sabotaj a ajutat la apărarea Kievului. Dar odată ce rușii au fost împinși înapoi de la porțile capitalei, vechea echipă de specialiști în comando s-a reunit – de data aceasta ca parte a forțelor speciale din armata ucraineană.

În principiu, nu a contat de-a lungul anilor cărui serviciu sau cărei unități îi aparținea cineva, a spus un fost membru ucrainean al acestor echipe de comando. „Am lucrat împreună cu americanii”, a dezvăluit acesta.

Nume de cod „Diametru”

În primăvara anului 2022 se căutau noi idei pentru a provoca daune maxime rușilor și o idee veche a reapărut printre membrii comandoului: ar putea ataca conductele Nord Stream.

La acel moment, conductele din Marea Baltică reprezentau de mult timp o pacoste pentru Ucraina și pentru marea majoritate a națiunilor occidentale.

Nord Stream permitea Rusiei să aprovizioneze direct Europa cu gaze naturale, ocolind Ucraina.

Nu numai că Kievul pierdea taxele de tranzit, dar conductele făceau Germania, cea mai puternică țară din Europa, dependentă de Kremlin.

Fără această conductă, conform logicii sabotorilor, rușii ar pierde un mijloc important de a exercita presiune politică.

SUA nu au susținut niciodată conductele de gaze care se întind pe o lungime de peste 1.200 de kilometri, de la Rusia la Germania. La începutul anului 2022, președintele de atunci, Joe Biden, amenințase că va pune capăt proiectului, având în vedere punerea în funcțiune planificată a Nord Stream 2: Dacă Rusia ar invada Ucraina, „nu ar mai exista un Nord Stream 2”.

Pe parcursul mai multor luni, ucrainenii au elaborat un plan prin care scafandrii ar trebui să atașeze explozibili la conducte. Au luat în considerare diverse rute și nave, au deliberat asupra tipului de explozibili și au căutat bărbați și femei potriviți, capabili să se scufunde la adâncimi de până la 80 de metri.

Sabotorii au dat operațiunii și un nume de cod: Operațiunea „Diametru”.

În Ucraina, operațiunea a fost aprobată în cele din urmă de comandantul suprem de atunci, Valerii Zalujnyi, potrivit unor surse din interior – dar nu și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Echipa de comando secretă nu a informat biroul prezidențial, spun surse din Kiev pentru Der Spiegel.

CIA a respins planul

În anul 2025, Joshua Yaffa – jurnalist la New Yorker – a descris într-un articol o întâlnire cu un fost oficial american care lucrase cu Ucraina.

Yaffa i-a spus bărbatului că auzise că CIA fusese informată despre planurile atacului asupra conductei.

Reacția bărbatului nu a sunat a negare.

Exista „un flux constant de idei noi și creative”, a declarat Yaffa, citând sursa sa. „Unele au fost bune, altele nu atât de bune”.

În cele din urmă, însă, se mai notează în articol, CIA a respins planul.

Conform Der Spiegel, această respingere a avut loc la începutul verii anului 2022. Potrivit cercurilor de securitate ucrainene, americanii le-au spus scurt liderilor comando că nu pot sprijini operațiunea. Mai presus de toate, au spus că nu pot oferi bani. Nu s-a oferit nicio explicație directă, au declarat oficialii din domeniul securității ucrainene.

Comandoul secret a găsit un nou sponsor

Comandoul secret a găsit un nou sponsor: un cetățean ucrainean. Se pare, notează Der Spiegel, că acesta a acoperit cea mai mare parte a costurilor, de aproximativ 300.000 de dolari, pentru echipament, închiriere de ambarcațiuni și explozibili.

Pe 7 septembrie 2022, iahtul cu pânze închiriat de comando a plecat din orașul german Warnemünde spre Marea Baltică.

La bord, cred anchetatorii, se aflau șase bărbați și o femeie, inclusiv scafandri civili și un căpitan.

Anchetatorii germani cred că soldatul comandoului Serhiy K. era responsabil de ambarcațiune.

Aproape trei săptămâni mai târziu, seismografele din Suedia au înregistrat perturbația – atât de puternice erau undele de șoc ale exploziilor.

Un covor de bule de gaz cu lățimea de până la 1.000 de metri s-a ridicat la suprafață. Trei dintre cele patru coloane ale conductei Nord Stream fuseseră distruse.

