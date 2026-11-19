Craiova intră, din nou, în cursa celor mai frumoase piețe de Crăciun din Europa, iar perioada de vot este 18 – 25 noiembrie 2026.

”Anul acesta, putem păstra la Craiova titlul de „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, cu un simplu gest: votul tău”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Craiova.

Cei care își doresc să voteze o pot face direct pe site-ul competiției: https://www.europeanbestdestinations.com/chris…/vote-2026/ sau pot scana codul QR și aleg Craiova din listă.

”Se poate acorda 1 vot pe zi, per adresă IP (de pe telefon, laptop, computer sau tabletă). Adică, poți vota zilnic destinația preferată! Fiecare vot contează! Astfel, putem arăta Europei creativitatea, energia și atmosfera unică a Târgului de Crăciun de la Craiova!”, mai transmite Primăria Craiova.

Târgul de Crăciun de la Craiova s-a deschis pe 13 noiembrie

Târgul de Crăciun de la Craiova s-a deschis pe 13 noiembrie. În 2025, Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat ”Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, în urma voturilor turiștilor pe platforma European Best Destinations, iar anul acesta ar putea repeta experiența.

Ce îi așteaptă pe vizitatori în Tărâmul Elfilor

Tema din acest an, ”Tărâmul Elfilor”, aduce în centrul Craiovei numeroși elfi, spărgători de nuci, căsuțe unicat și peste două milioane de beculețe.

În Piața Mihai Viteazul vor găsi Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, amenajată chiar în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni.

Căsuțe spectaculoase, decorațiuni de poveste, liftul lui Moș Crăciun și multe alte surprize. Tot aici este amplasat un brad unic în Europa, mai mare decât cel de anul trecut, înalt de 21 metri, în interiorul căruia va circula un tren în miniatură.

Piața Frații Buzești – cel mai mare Moș Crăciun, înalt de 9 metri, alături de alte decoruri tematice.

Zona Doljana – un labirint în care se află Atelierele Elfilor.

Zona Teatrului Național ”Marin Sorescu” – Țara lui Moș Crăciun, roata panoramică, trenulețe, carusele, filme VR și alte atracții pentru cei mici.

În ce zone din Craiova se întinde târgul în acest an

În 2026, Târgul de Crăciun se întinde în Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, strada Theodor Aman, Calea Unirii, str. A.I. Cuza, English Park și zona Teatrului Național ”Marin Sorescu”.

Pe Calea Unirii vor fi amenajate terasele cu bunătăți tradiționale, iar pe strada Theodor Aman va funcționa o zonă cu food truck-uri.

PROGRAM ZILNIC:

Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun* – Piața Mihai Viteazul, 13.11.2026 – 27.12.2026:

Luni – Joi, ora 18:30 | Vineri, Sâmbătă și Duminică: orele 18:30, 19:30

Trenulețul din bradul din Piața Mihai Viteazul – Zilnic, 13.11.2026 – 03.01.2027: orele 18:30 – 19:00

Fabrica de jucării – patinoar Piața Mihai Viteazul* – Zilnic, 13.11.2026 – 03.01.2027:

18:00 – 18:45, 19:30 – 19:45, 20:30 – 20:45, 21:30 – 21:45, 22:30 – 22:45.

Concerte – În fiecare vineri și sâmbătă, la scena din zona bradului de Crăciun din Piața Mihai Viteazul, cu artiști locali și naționali.

Târgul de Crăciun va fi deschis între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027

Trenulețul Magic: Zilnic, între orele 14:00 și 22:00, tarif 4 lei/persoană, biletele se achiziționează direct din trenuleț.

Traseu: Sala Polivalentă – Casa Băniei (Stația Sf. Dumitru) – Inspectoratul Școlar – Liceul Carol I – str. A.I. Cuza (Stația Primărie) – str. Arieș (Stația DIGI) – str. Kogălniceanu – Ciupercă – Sala Polivalentă.

Party Bus: Zilnic, între orele 17:00 și 23:00, tarif 6 lei/persoană, biletele se achiziționează direct din autobuz.

Traseu: Promenada Mall – Calea Severinului – str. Maria Tănase (Stația Casa Științei) – str. A.I. Cuza (Primăria Craiova) – str. Frații Golești – Calea București (Stația 3F) – Calea Severinului (Stația Casa Științei) – Promenada Mall.

Târgul de Crăciun va fi deschis între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Programul căsuțelor și locurilor de agrement: Luni – Joi: 12:00 – 22:00 | Vineri – Duminică: 11:00 – 23:00.