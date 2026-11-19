Cel mai mare cutremur înregistrat vreodată în istoria modernă a omenirii a avut loc pe 22 mai 1960, în Chile, în apropierea orașului Valdivia.

Magnitudinea cutremurului din Valdivia, Chile, a fost de 9,5 grade.

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Seismul a durat 10 minute și a lăsat în urmă între 1.000 și 6.000 de morți. Mii de persoane au fost rănite și un tsunami uriaș a provocat distrugeri masive în orașul chilean.

O estimare frecvent citată este de aproximativ 1.655 de morți, dar NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) menționează un interval mult mai larg, de 490 – 5.700 de victime.

Diferențe majore apar deoarece evidențele au fost incomplete și modul de contabilizare a victimelor cutremurului și ale tsunamiului a fost deficitar.

Tsunamiul provocat de cutremur a traversat Oceanul Pacific și a ucis oameni inclusiv în Hawaii și Japonia.

Cutremurul a fost cauzat de mișcarea a două plăcit tectonice: Falia Nazca și Falia Sud-Americană.

Deplasarea lor a eliberat o cantitate uriașă de energie, producând catastrofa.

Orașul Valdivia a fost printre cele mai afectate zone. Aici, numeroase clădiri s-au prăbușit, drumurile s-au surpat și rețelele de apă și curent au fost distruse.

În concluzie, cutremurul din 1960 care a distrus Valdivia a fost un cataclism care a demonstrat puterea uriașă a naturii, în fața căreia suntem neputincioși.

Catastrofa naturală a făcut ca autoritățile să fie mai conștiente cu privire la importanța pregătirii populației pentru cutremure, a eficienței serviciilor de urgență și a cooperării internaționale pentru reducerea impactului asupra populației și economiei.

Sacrificiu uman după cutremur

Revista „Time” a relatat o poveste mai puțin obișnuită despre cutremurul din Valvidia, desigur, în detalii generale.

În satul de pe coastă Collileufu (Provincia Cautin), băștinații Lafkenches au făcut un sacrificiu uman, în zilele ce au urmat cutremurului din Valdivia.

Collileufu se află în zona Lacului Budi, la sud de Puerto Saavedra, care era foarte izolată în anii 1960.

Comunitatea Mapuche vorbea în mare parte dialectul Mapudungun.

Sătenii s-au adunat la Cerro La Mesa, unde mai multe tsunamiuri provocaseră grave pagube.

Juana Namuncura Anen, un machi (lider) local, a cerut sacrificarea nepotului lui Juan Painecur, un vecin, pentru a „calma pământul și oceanul”.

Victima a fost Jose Luis Painecur, un „orfan” (haucho) în vârstă de 5 ani, a cărui mamă plecase la muncă în Santiago și își lăsase fiul în grija tatălui lui.

Autoritățile au aflat despre sacrificiu, după ce un băiat din comuna Neuva Imperial a semnalat furtul a doi cai, care fuseseră mâncați în timpul ritualului de sacrificare.

Doi bărbați au mărturisit crima, dar apoi și-au schimbat declarațiile. Ei au fost eliberați din închisoare după doi ani.

Un judecător a stabilit că cei implicați „au acționat fără să fie conștienți, influențați de forța naturală uriașă a unei tradiții ancestrale”.