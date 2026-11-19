Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 19 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Calvin Klein este un celebru designer american, născut pe 19 noiembrie 1942, în New York, SUA. Este cunoscut în întreaga lume pentru stilul său minimalist, modern și elegant. După terminarea studiilor, a lucrat pentru diferite case de modă, acumulând experiență și dezvoltându-și propriul stil. În anul 1968, împreună cu prietenul său Barry Schwartz, a fondat propria casă de modă, numită “Calvin Klein Inc.” A devenit renumit pentru colecțiile de haine, blugi și lenjerie intimă, dar și pentru parfumurile sale. Calvin Klein a primit numeroase premii pentru activitatea sa profesională. A câștigat de trei ori consecutiv premiul Coty pentru design vestimentar feminin, între 1973 și 1975. În anul 2001, a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Council of Fashion Designers of America (CFDA). În anul 2003, designerul și-a vândut compania către grupul Phillips-Van Heusen (astăzi PVH), rămânând consultant creativ până în 2006. Calvin Klein a revoluționat industria modei prin designurile simple și campaniile publicitare îndrăznețe, iar creațiile sale continuă să inspire generații de creatori.

Jodie Foster este o actriță și regizoare americană, născută pe 19 noiembrie 1962, în Los Angeles, SUA. Și-a început cariera încă din copilărie, apărând în reclame și seriale de televiziune. A devenit cunoscută datorită rolului din filmul Taxi Driver (1976), în care a jucat alături de Robert De Niro. De-a lungul carierei, Jodie Foster a interpretat numeroase roluri importante, remarcându-se în filme precum The Accused (1988) și The Silence of the Lambs (1991). Pentru aceste două producții a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal. Pe lângă actorie, este și regizoare și producătoare de film. A regizat filme precum Home for the Holidays (1995), The Beaver (2011) și Money Monster (2016), dar şi episoade ale unor seriale cunoscute, precum House of Cards, Orange Is the New Black și Black Mirror. Jodie Foster este apreciată pentru inteligența, profesionalismul și discreția sa, fiind una dintre personalitățile respectate ale cinematografiei internaționale.

Ziua Internațională a Bărbatului este sărbătorită în fiecare an pe data de 19 noiembrie, fiind o ocazie specială de a aprecia contribuția bărbaților la familie, societate și comunitate. Această zi a fost celebrată pentru prima dată în anul 1999, în Trinidad și Tobago, la inițiativa doctorului Jerome Teelucksingh, profesor și activist pentru drepturile omului. Data a fost aleasă și în legătură cu ziua de naștere a tatălui său, dar și pentru a evidenția importanța unității și a solidarității. Evenimentul a devenit treptat cunoscut în numeroase țări din întreaga lume. Scopul acestei sărbători este de a promova modelele masculine pozitive, respectul, egalitatea de gen și importanța sănătății fizice și mintale a bărbaților. De asemenea, este un prilej de a recunoaște rolul taților, soților, fraților, fiilor și colegilor în viața de zi cu zi.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Aurel Vlaicu 🇷🇴🛩️ pionier al aviației române și mondiale; în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său Vlaicu II, s-a prăbușit în apropiere de Câmpina, din cauza unui atac de cord. Avea doar 30 de ani. Este înmormântat în cimitirul Bellu

🎂1888: José Raúl Capablanca 🇨🇺♟ a deținut titlul de campion mondial între anii 1921 și 1927. Este considerat a fi unul dintre cei mai mari șahiști din toate timpurile

🎂1912: George Emil Palade 🇷🇴🇺🇸🩺 savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă), laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină. În 1986 i-a fost conferită în SUA National Medal of Science în biologie

🎂1917: Indira Gandhi 🇮🇳🗣️ prim-ministru indian asasinată de către 2 dintre gărzile sale de corp

🎂1923: Monica Lovinescu 🇷🇴✒️ ziaristă, critic literar, și-a dedicat viața și opera luptei împotriva totalitarismului comunist

🎂1933: Larry King 🇺🇸📺 recunoscut în SUA ca fiind unul dintre cei mai mari intervievatori. A câștigat un Premiu Emmy, două Peabody Award și zece Cable ACE Award

🎂1936: Mihai Ionescu 🇷🇴⚽️ A apărat poarta Petrolului vreme de 13 ani (1960-1973). Fapt fără precedent, în întreaga sa activitate nu a suferit nicio sancțiune (niciodată avertizat, niciodată eliminat)

🎂1937: Ioan Fiscuteanu 🇷🇴🎬 cunoscut pentru rolul său în pelicula Moartea domnului Lăzărescu (2005), în regia lui Cristi Puiu

🎂1938: Ted Turner 🇺🇸📺💰 magnat media și filantrop, cunoscut pentru că a fondat TBS și CNN, pentru căsătoria sa cu Jane Fonda, și pentru suma de un miliard $ donată ONU

🎂1939: Emil Constantinescu 🇷🇴🗣️ al 3-lea președinte al României (1996-2000)

🎂1942: Calvin Klein 🇺🇸🩲 a lansat compania care va deveni mai târziu Calvin Klein Inc., în 1968. Pe lângă îmbrăcăminte, el și-a dat numele unei game de parfumuri, ceasuri și bijuterii

🎂1957: Ofra Haza 🇮🇱🎤 Renumită pe plan internațional pentru single-ul Im Nin Alu (1984). A decedat de complicații SIDA, la 42 de ani. Moartea sa și știrile despre boala de care a suferit au șocat publicul din Israel și din lume. Familia ei a susținut că ea s-a contaminat cu virusul HIV de la soțul ei. Acesta a murit după un an, de supradoză de droguri

🎂1961: Meg Ryan 🇺🇸🎬

🎂1962: Jodie Foster 🇺🇸🎬 2 Oscaruri pentru rol principal, The Accused (1989), The Silence of the Lambs (1991) și alte 3 nominalizări

🎂1965: Laurent Blanc 🇫🇷⚽️

🎂1972: Sandrine Holt 🇬🇧🇨🇦🎬 Black Robe (1991), The Shrouds (2024)

Decese 🕯

🕯️1828: Franz Schubert 🇦🇹🎼 este asociat cu precădere cu liedul. Suferea de o boală incurabilă, unele dintre simptomele sale potrivindu-se cu cele ale otrăvirii cu mercur. A murit la Viena, la 31 de ani

🕯️1919: Alexandru Vlahuță 🇷🇴✒️ una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale fiind România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de țară”

🕯️1947: Emil Racoviță 🇷🇴🏞️ savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă)

🕯️1961: Michael Rockefeller 🇺🇸💰 membru de generație a patra al familiei Rockefeller. A dispărut în timpul unei expediții în regiunea Asmat a Noii Guinee Olandeze. În 2014, Carl Hoffman a publicat o carte care a intrat în detaliile cu privire la ancheta „uciderii” lui, în care sătenii și bătrânii tribului recunosc ca Rockefeller ar fi fost ucis după ce a înotat la țărm în 1961

🕯️2023: Rosalynn Carter 🇺🇸✒️ scriitoare și activistă, a fost Prima Doamnă a SUA între 1977 și 1981, în calitate de soție a lui Jimmy Carter. A trăit 96 de ani

Evenimente📋

📋🙋🏻‍♂️Ziua Internațională a Bărbatului

📋🆘 Ziua mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor

📋🇲🇨 Sărbatoarea națională a Principatului Monaco

📋🇵🇷 Descoperirea insulei Puerto Rico (1493)

Calendar 🗒️

🗒️1377: Prima atestare documentară a Castelului Bran, prin actul emis de Ludovic I de Anjou, prin care brașovenii primeau privilegiul de a construi Cetatea „cu munca și cheltuiala lor proprie”

🗒️1493: Cristofor Columb descoperă Porto Rico

🗒️1703: Omul cu masca de fier, legendarul prizonier politic francez, moare la Bastilia

🗒️1819: Muzeul Prado din Madrid este inaugurat

🗒️1861: Se încheie Conferința națională a fruntașilor politici români din Banat, ținută la Timișoara, la care se adoptă o moțiune prin care se cere autonomia Banatului față de Ungaria, teritoriul acestuia urmând să fie numit „Căpitanatul român” sau să fie încorporat Transilvaniei (devenită autonomă)

🗒️1946: Primele alegeri parlamentare postbelice, declarate „libere și nestingherite”, care au fost falsificate, cu acordul Moscovei, de guvernul Petru Groza care a anunțat victoria Blocului Partidelor Democratice

🗒️1969: Pelé marchează cel de-al 1000-lea gol

🗒️1977: Președintele egiptean Anwar El Sadat devine primul lider arab al Orientului Mijlociu care a efectuat o vizită oficială în Israel

🗒️1979: Începe Congresul al XII-lea al PCR, la care Constantin Pîrvulescu, unul din fondatorii partidului, a protestat în plen față de cultul personalitații creat în jurul familiei Ceaușescu. Drept urmare, în aceeași noapte, a fost evacuat din casa în care locuia

🗒️1979: Metroul din București: Primul tren a plecat cu călători în regim de probe pe primul tronson (Magistrala 1, între Semănătoarea și Timpuri Noi)

🗒️1985: La Geneva, Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov se întâlnesc pentru prima dată

🗒️1998: Tabloul lui Vincent van Gogh Portretul artistului fară barbă este vândut la licitație pentru suma record de 71,5 milioane $

🗒️1999: China lansează prima sa navă spațială, Shenzhou 1