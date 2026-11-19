Un avocat român a fost sancționat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) după ce ar fi folosit inteligența artificială pentru redactarea unor documente juridice în care au fost invocate hotărâri judecătorești inexistente.

Cazul a fost prezentat de avocatul Adrian Cuculis într-o postare pe Facebook. Potrivit avocatului, situația ar fi una fără precedent, iar reprezentantului profesiei i s-ar fi interzis să mai depună concluzii în fața Curții.

”Este fără precedent, dar ghiciți ce – de acum avem un precedent: un avocat român a fost interzis la CEDO pe motiv că a folosit inteligența artificială și a citat din decizii CEDO (și nu numai) inexistente. Pentru profesioniști, acestea se numesc halucinații ale AI-ului. Știrea deja face ocolul pământului. În fine, fiindcă se judecă în echitate procesuala, pe semne că în regulament există și posibilitatea de a fi banat de la a depune concluzii la Curte.”, a scris Adrian Cuculis.

Adrian Cuculis: ”Niciodată AI-ul nu o să poată să concureze cu inteligența nativă”

În mesajul său, avocatul a criticat dependența de instrumentele de inteligență artificială în activitatea juridică și a subliniat importanța interpretării legii dincolo de simpla reproducere a unor texte.

”După cum știți, nu scriu niciodată dacă nu am de ce să scriu, însă SCA Cuculis & Asociații, prin colegii noștri specializați în drepturile omului și procedura în fața CEDO, nu doar că are sute de cauze trimise la Curte, însă suntem și printre cei 2% care avem soluții de admitere în fața Curții. Niciodată AI-ul nu o să poată să concureze cu inteligența nativă, fiindcă, ghiciți ce, legea se aplică atât în text, cât și în spirit. Când o să învețe AI-ul spiritul, atunci mai vedem. Între timp ne-am ales cu titlul de țară de halucinatori.

PS: zilnic imi vin in birou clienti cu actiuni de mii, zeci de mii de lei sau milioane de euro in litigii care spun ca au depus ei deja o intampinare cu AI. Trageti voi concluziile.”, a încheiat avoxatul.