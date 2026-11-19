Vloggerul Lucian Popa a stat de vorbă cu un srilankez care vizita Castelul Bran. Cetățeanul străin a vorbit deschis despre salariul pe care îl primește în România și ce stil de viață își permite din acești bani.

Potrivit clipului distribuit de Lucian Popa pe TikTok, srilankezul a plătit fără probleme „biletul de 300 de lei”, ca să intre la Castelul Bran, destul de piperat pentru buzunarul unora dintre români.

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Menționăm că biletul standard pentru un adult la Castelul Bran costă 120 de lei, incluzând Turul castelului și accesul în Parcul Regal. În consecință, cel mai probabil cetățeanul asiatic fie a greșit prețul, când i l-a comunicat vloggerului Lucian Popa, fie a plătit biletele pentru mai mulți vizitatori.

Cât câștigă un cetățean srilankez în România

Tânărul din Sri Lanka a spus că în România câștigă în jur de 850 de euro pe lună (aproximativ 4.550 lei/lună).

Pe șapca Gucci a dat 250 de lei și susține că este „la mâna a doua” sau „o imitație”.

Adidașii l-au costat circa 15 euro (80 lei), iar geaca 150 lei.

Srilankezul este ancorat la tehnologie cu ajutorul unui smartphone Apple iPhone 12 Pro, care costă, second hand, undeva la 1.300 de lei.

Mai mult, prețul plătit pe biletul la Castelul Bran i se pare unul corect.

Țara noastră, a doua casă pentru sute de mii de străini

România se confruntă cu o criză acută de forță de muncă, având anul trecut peste 600.000 de locuri vacante. Pentru a acoperi lipsa de personal, tot mai mulți muncitori asiatici ajung să își facă o viață aici. Un alt srilankez a mărturisit, în 2025, într-un videoclip pe TikTok cât câștigă pe lună în țara noastră și ce planuri are de viitor pe pământ românesc.

Anul trecut, peste 120.000 de străini numeau deja țara noastră a doua casă, mulți dintre ei învățând limba, având copii aici și așteptând obținerea cetățeniei.

„Câștig 4.000 de lei”, spunea un srilankez. Întrebat dacă în pachetul salarial sunt incluse beneficii precum cazarea și masa, acesta a răspuns: „Da, sunt incluse”.

„Vreau să stau aici și vreau să mă însor aici. După mergem în vacanță, apoi ne întoarcem în România”, a spus bărbatul.