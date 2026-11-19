Podul Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată, a fost atacat din nou de Ucraina, pentru a treia oară în această săptămână. Autoritățile instalate de Moscova au suspendat temporar circulația înspre și dinspre peninsulă, după ce o o secțiune a infrastructurii a fost distrusă.

Podul peste strâmtoarea Kerci, una dintre principalele legături rutiere și feroviare dintre Rusia și peninsula Crimeea, a fost vizat de un nou atac în primele ore ale zilei de joi, potrivit autorităților ruse, potrivit BBC.

Serghei Aksionov, șeful administrației instalate de Moscova în Crimeea, a anunțat pe rețelele de socializare că traficul a fost oprit temporar și că amploarea pagubelor este în curs de evaluare.

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Acesta ar fi al treilea atac asupra podului în decurs de o săptămână, după alte două lovituri care ar fi provocat avarii importante structurii.

Atacurile precedente ar fi dus inclusiv la prăbușirea în apă a unei secțiuni a podului, însă amploarea distrugerilor și situația exactă a infrastructurii nu au putut fi confirmate independent pe baza informațiilor disponibile.

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Podul Kerci are o importanță strategică pentru Rusia, fiind utilizat pentru transportul civil și pentru aprovizionarea forțelor militare desfășurate în Crimeea și în teritoriile ucrainene ocupate. Construcția reprezintă și un simbol al controlului exercitat de Moscova asupra peninsulei, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Ucraina ar fi folosit drone și rachete într-o operațiune desfășurată în șapte etape

Forțele ucrainene au utilizat drone și rachete cu rază lungă de acțiune împotriva podului pe 17 noiembrie. Operațiunea ar fi fost desfășurată în șapte etape și ar fi provocat prăbușirea unei secțiuni importante a infrastructurii în apele strâmtorii Kerci.

Președintele Volodimir Zelenski a descris atacurile inițiale drept o „operațiune fără precedent”, pregătită timp de mai multe săptămâni.

Podul, care măsoară aproximativ 19 kilometri și include legături rutiere și feroviare, reprezintă una dintre rutele folosite de Rusia pentru transportul de echipamente și personal către peninsula ocupată.

În urma distrugerilor raportate, Kremlinul a transmis că infrastructura va fi refăcută. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că podul „va fi reconstruit și va fi chiar mai bun decât înainte”.

Noul atac raportat joi are loc în ziua în care președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească în China cu președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.