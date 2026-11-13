Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide azi, de la ora 18.00. Programul detaliat al spectacolelor

Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide vineri, 13 noiembrie, de la ora 18:00. În 2025, Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat ”Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, în urma voturilor turiștilor pe platforma European Best Destinations.

Anul acesta, tărâmul magic al Crăciunului revine la Craoiva, iar organizatorii promit publicului o nouă ediție spectaculoasă, mai mare și cu mai multe atracții.

Programul detaliat al spectacolelor Târgului de Crăciun

Vineri, 13 noiembrie:

*Piața Mihai Viteazul*

*18:00* – MC Cătălin Măruță

*18:30* – Deschiderea oficială

– Spectacol interactiv pe picioroange (Evenimente ideale, Craiova)

– Spectacolul „Zâna elfilor și balerina zăpezii” (Teatrul pe roți, Arad)

– Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

– Foc de artificii – aprindem împreună luminițele din Târg!

*Piața Frații Buzești*

*19:00 – 20:00* – Winter Wonderland, Filarmonica Oltenia Craiova + DJ set by Mr Shtef, MC Cătălin Măruță

*20:00 – 21:00* – DJ set by Emil Safta, MC Tom Crîngureanu

Ce îi așteaptă pe vizitatori în Tărâmul Elfilor

Tema din acest an, ”Tărâmul Elfilor”, aduce în centrul Craiovei numeroși elfi, spărgători de nuci, căsuțe unicat și peste două milioane de beculețe.

În Piața Mihai Viteazul vor găsi Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, amenajată chiar în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni.

Căsuțe spectaculoase, decorațiuni de poveste, liftul lui Moș Crăciun și multe alte surprize. Tot aici este amplasat un brad unic în Europa, mai mare decât cel de anul trecut, înalt de 21 metri, în interiorul căruia va circula un tren în miniatură.

Piața Frații Buzești – cel mai mare Moș Crăciun, înalt de 9 metri, alături de alte decoruri tematice.

Zona Doljana – un labirint în care se află Atelierele Elfilor.

Zona Teatrului Național ”Marin Sorescu” – Țara lui Moș Crăciun, roata panoramică, trenulețe, carusele, filme VR și alte atracții pentru cei mici.

În ce zone din Craiova se întinde târgul în acest an

În 2026, Târgul de Crăciun se întinde în Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, strada Theodor Aman, Calea Unirii, str. A.I. Cuza, English Park și zona Teatrului Național ”Marin Sorescu”.

Pe Calea Unirii vor fi amenajate terasele cu bunătăți tradiționale, iar pe strada Theodor Aman va funcționa o zonă cu food truck-uri.

PROGRAM ZILNIC:

Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun* – Piața Mihai Viteazul, 13.11.2026 – 27.12.2026:

Luni – Joi, ora 18:30 | Vineri, Sâmbătă și Duminică: orele 18:30, 19:30

Trenulețul din bradul din Piața Mihai Viteazul – Zilnic, 13.11.2026 – 03.01.2027: orele 18:30 – 19:00

Fabrica de jucării – patinoar Piața Mihai Viteazul* – Zilnic, 13.11.2026 – 03.01.2027:

18:00 – 18:45, 19:30 – 19:45, 20:30 – 20:45, 21:30 – 21:45, 22:30 – 22:45.

Concerte – În fiecare vineri și sâmbătă, la scena din zona bradului de Crăciun din Piața Mihai Viteazul, cu artiști locali și naționali.

Târgul de Crăciun va fi deschis între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027

Trenulețul Magic: Zilnic, între orele 14:00 și 22:00, tarif 4 lei/persoană, biletele se achiziționează direct din trenuleț.

Traseu: Sala Polivalentă – Casa Băniei (Stația Sf. Dumitru) – Inspectoratul Școlar – Liceul Carol I – str. A.I. Cuza (Stația Primărie) – str. Arieș (Stația DIGI) – str. Kogălniceanu – Ciupercă – Sala Polivalentă.

Party Bus: Zilnic, între orele 17:00 și 23:00, tarif 6 lei/persoană, biletele se achiziționează direct din autobuz.

Traseu: Promenada Mall – Calea Severinului – str. Maria Tănase (Stația Casa Științei) – str. A.I. Cuza (Primăria Craiova) – str. Frații Golești – Calea București (Stația 3F) – Calea Severinului (Stația Casa Științei) – Promenada Mall.

Târgul de Crăciun va fi deschis între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Programul căsuțelor și locurilor de agrement: Luni – Joi: 12:00 – 22:00 | Vineri – Duminică: 11:00 – 23:00

”În acest an, Tărâmul Elfilor spune și o poveste despre cum resturile alimentare pot fi transformate în energie verde. Prin parteneriatul dintre Primăria Municipiului Craiova, IRIDEX Group Salubrizare și Genesis Biopartner, deșeurile biodegradabile generate în cadrul Târgului vor fi colectate separat și transportate la stația de biogaz din Almăj, județul Dolj. Aici, ele vor fi transformate prin digestie anaerobă în biogaz, utilizat pentru producerea de energie electrică regenerabilă. Astfel, anul acesta, Târgul de Crăciun va fi iluminat cu energie verde din 13 noiembrie, când vom aprinde împreună bradul din Tărâmul Elfilor”, arată Primăria Craiova.