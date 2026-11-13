Prima pagină » Actualitate » Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide azi, de la ora 18.00. Programul detaliat al spectacolelor

Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide azi, de la ora 18.00. Programul detaliat al spectacolelor

Elena Popescu
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide azi, de la ora 18.00. Programul detaliat al spectacolelor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide vineri, 13 noiembrie, de la ora 18:00. În 2025, Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat ”Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, în urma voturilor turiștilor pe platforma European Best Destinations.

Anul acesta, tărâmul magic al Crăciunului revine la Craoiva, iar organizatorii promit publicului o nouă ediție spectaculoasă, mai mare și cu mai multe atracții.

Programul detaliat al spectacolelor Târgului de Crăciun

Vineri, 13 noiembrie:

*Piața Mihai Viteazul*

*18:00* – MC Cătălin Măruță
*18:30* – Deschiderea oficială
– Spectacol interactiv pe picioroange (Evenimente ideale, Craiova)
– Spectacolul „Zâna elfilor și balerina zăpezii” (Teatrul pe roți, Arad)
– Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
– Foc de artificii – aprindem împreună luminițele din Târg!

*Piața Frații Buzești*

*19:00 – 20:00* – Winter Wonderland, Filarmonica Oltenia Craiova + DJ set by Mr Shtef, MC Cătălin Măruță
*20:00 – 21:00* – DJ set by Emil Safta, MC Tom Crîngureanu

Ce îi așteaptă pe vizitatori în Tărâmul Elfilor

Tema din acest an, ”Tărâmul Elfilor”, aduce în centrul Craiovei numeroși elfi, spărgători de nuci, căsuțe unicat și peste două milioane de beculețe.

În Piața Mihai Viteazul vor găsi Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, amenajată chiar în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni.

Căsuțe spectaculoase, decorațiuni de poveste, liftul lui Moș Crăciun și multe alte surprize. Tot aici este amplasat un brad unic în Europa, mai mare decât cel de anul trecut, înalt de 21 metri, în interiorul căruia va circula un tren în miniatură.

Piața Frații Buzești – cel mai mare Moș Crăciun, înalt de 9 metri, alături de alte decoruri tematice.
Zona Doljana – un labirint în care se află Atelierele Elfilor.
Zona Teatrului Național ”Marin Sorescu” – Țara lui Moș Crăciun,  roata panoramică, trenulețe, carusele, filme VR și alte atracții pentru cei mici.

În ce zone din Craiova se întinde târgul în acest an

În 2026, Târgul de Crăciun se întinde în Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, strada Theodor Aman, Calea Unirii, str. A.I. Cuza, English Park și zona Teatrului Național ”Marin Sorescu”.

Pe Calea Unirii vor fi amenajate terasele cu bunătăți tradiționale, iar pe strada Theodor Aman va funcționa o zonă cu food truck-uri.

PROGRAM ZILNIC:

Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun* – Piața Mihai Viteazul, 13.11.2026 – 27.12.2026:
Luni – Joi, ora 18:30 | Vineri, Sâmbătă și Duminică: orele 18:30, 19:30
Trenulețul din bradul din Piața Mihai Viteazul – Zilnic, 13.11.2026 – 03.01.2027: orele 18:30 – 19:00
Fabrica de jucării – patinoar Piața Mihai Viteazul* – Zilnic, 13.11.2026 – 03.01.2027:
18:00 – 18:45, 19:30 – 19:45, 20:30 – 20:45, 21:30 – 21:45, 22:30 – 22:45.

 Concerte – În fiecare vineri și sâmbătă, la scena din zona bradului de Crăciun din Piața Mihai Viteazul, cu artiști locali și naționali.

Târgul de Crăciun va fi deschis între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027

Trenulețul Magic: Zilnic, între orele 14:00 și 22:00, tarif 4 lei/persoană, biletele se achiziționează direct din trenuleț.
Traseu: Sala Polivalentă – Casa Băniei (Stația Sf. Dumitru) – Inspectoratul Școlar – Liceul Carol I – str. A.I. Cuza (Stația Primărie) – str. Arieș (Stația DIGI) – str. Kogălniceanu – Ciupercă – Sala Polivalentă.
Party Bus: Zilnic, între orele 17:00 și 23:00, tarif 6 lei/persoană, biletele se achiziționează direct din autobuz.
Traseu: Promenada Mall – Calea Severinului – str. Maria Tănase (Stația Casa Științei) – str. A.I. Cuza (Primăria Craiova) – str. Frații Golești – Calea București (Stația 3F) – Calea Severinului (Stația Casa Științei) – Promenada Mall.

Târgul de Crăciun va fi deschis între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Programul căsuțelor și locurilor de agrement: Luni – Joi: 12:00 – 22:00 | Vineri – Duminică: 11:00 – 23:00

”În acest an, Tărâmul Elfilor spune și o poveste despre cum resturile alimentare pot fi transformate în energie verde. Prin parteneriatul dintre Primăria Municipiului Craiova, IRIDEX Group Salubrizare și Genesis Biopartner, deșeurile biodegradabile generate în cadrul Târgului vor fi colectate separat și transportate la stația de biogaz din Almăj, județul Dolj. Aici, ele vor fi transformate prin digestie anaerobă în biogaz, utilizat pentru producerea de energie electrică regenerabilă. Astfel, anul acesta, Târgul de Crăciun va fi iluminat cu energie verde din 13 noiembrie, când vom aprinde împreună bradul din Tărâmul Elfilor”, arată Primăria Craiova.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDITÎn 1971, un astronaut a dus pe Lună semințe de pin, platan, sequoia și brad. Ce s-a întâmplat apoi, după zeci de ani de la întoarcerea sa pe Pământ
12:41
În 1971, un astronaut a dus pe Lună semințe de pin, platan, sequoia și brad. Ce s-a întâmplat apoi, după zeci de ani de la întoarcerea sa pe Pământ
Convoiul lui Zelenski ar fi fost atacat cu ouă la Dublin. În ce stare a ajuns una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui Ucrainei la întâlnirea cu negociatorii americani
12:25
Convoiul lui Zelenski ar fi fost atacat cu ouă la Dublin. În ce stare a ajuns una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui Ucrainei la întâlnirea cu negociatorii americani
INEDITAdevărata poveste a lui Vineri 13. De la tragedia din 1307, când a fost executat Marele Maestru al Cavalerilor Templieri, la superstiția mondială: De ce, după mai bine de 700 de ani, data aduce ghinion
12:14
Adevărata poveste a lui Vineri 13. De la tragedia din 1307, când a fost executat Marele Maestru al Cavalerilor Templieri, la superstiția mondială: De ce, după mai bine de 700 de ani, data aduce ghinion
FLASH NEWSLiberalul Robert Sighiartău, de acord cu PSD în privința reformei administrativ-teritoriale. Ce amendamente are
11:59
Liberalul Robert Sighiartău, de acord cu PSD în privința reformei administrativ-teritoriale. Ce amendamente are
FLASH NEWSNazare a trimis o adresă urgentă. Ministerele au termen până astăzi să își justifice cheltuielile pentru 2027
11:51
Nazare a trimis o adresă urgentă. Ministerele au termen până astăzi să își justifice cheltuielile pentru 2027
FLASH NEWSNicușor Dan, la Summitul de la Dublin: „România susține în continuare Ucraina și integrarea europeană a Republicii Moldova”
11:06
Nicușor Dan, la Summitul de la Dublin: „România susține în continuare Ucraina și integrarea europeană a Republicii Moldova”
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Digi24
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Mediafax
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Ce pensie ar putea primi românii care câștigă astăzi salariul mediu sau minim pe economie. Calculele unui analist economic
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
2 zodii devin mai puternice în perioada 13-27 noiembrie. Reușesc să-și atingă orice obiectiv
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ecuațiile lui Einstein dezvăluie că gravitația se poate rupe și reconecta așa cum o fac câmpurile magnetice
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
SONDAJ DE OPINIERaportul GLOBSEC 2026: Tot mai mulți europeni susțin crearea unei armate europene, serviciul militar obligatoriu și îl percep pe Trump drept o amenințare la adresa securității europene
12:53
Raportul GLOBSEC 2026: Tot mai mulți europeni susțin crearea unei armate europene, serviciul militar obligatoriu și îl percep pe Trump drept o amenințare la adresa securității europene
NEWS ALERTSURSE | Gabriel Daraban și afaceristul băcăuan Gheorghe Chealfă, plasați sub control judiciar de DIICOT. Ei nu au recunoscut acuzațiile. Mulți suspecți, angajați ai CEC Bank, au admis că încălcau protocoalele. Se știa că banii sunt pentru afacerist
12:49
SURSE | Gabriel Daraban și afaceristul băcăuan Gheorghe Chealfă, plasați sub control judiciar de DIICOT. Ei nu au recunoscut acuzațiile. Mulți suspecți, angajați ai CEC Bank, au admis că încălcau protocoalele. Se știa că banii sunt pentru afacerist
FLASH NEWSGeorge Simion merge la România – Polonia, alături de o delegație de 20 de parlamentari. Gheorghe Piperea: „Nu cred că mai suport încă un 6-0 mâine seară”
12:38
George Simion merge la România – Polonia, alături de o delegație de 20 de parlamentari. Gheorghe Piperea: „Nu cred că mai suport încă un 6-0 mâine seară”
FLASH NEWSCe a răspuns George Simion întrebat de Gândul cine ar trebui să transmită un mesaj protestatarilor care sunt în stradă de peste 40 de zile pentru Călin Georgescu și vor veni și mâine la miting/Disputa privind protestul de sâmbătă ajunge în instanță
11:48
Ce a răspuns George Simion întrebat de Gândul cine ar trebui să transmită un mesaj protestatarilor care sunt în stradă de peste 40 de zile pentru Călin Georgescu și vor veni și mâine la miting/Disputa privind protestul de sâmbătă ajunge în instanță
FLASH NEWSTrump ia în calcul o intervenție militară în Cuba până în 2029: „Vreau să rezolv problema înainte să plec”
11:45
Trump ia în calcul o intervenție militară în Cuba până în 2029: „Vreau să rezolv problema înainte să plec”
ALERTĂMicrosoft, pană majoră la nivel global. Probleme de conectivitate la Outlook, Teams și alte servicii. Zeci de mii de utilizatori sunt afectați, inclusiv din România
11:21
Microsoft, pană majoră la nivel global. Probleme de conectivitate la Outlook, Teams și alte servicii. Zeci de mii de utilizatori sunt afectați, inclusiv din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe