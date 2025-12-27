Cu un președinte olimpic la matematică, România nu prinde TOP 35 mondial la această disciplină. Ungaria și Polonia sunt în clasament

România nu intră în topul celor mai bune 35 de state din lume la matematică, deși țara noastră este condusă de un olimpic la această materie. Cu toate acestea, țări din Europa Centrală și de Est, precum Ungaria și Polonia, sunt prezente în acest clasament.

Singapore este lider mondial în ceea ce privește performanțele la matematică, iar economiile asiatice ocupă primele cinci locuri la nivel mondial, potrivit platformei Visual Capitalist.

Conform celor mai recente rezultate ale studiului PISA 2022, publicate la sfârșitul anului 2023, România a obținut un scor mediu de 428 de puncte la matematică.

Acest rezultat plasează România semnificativ sub media statelor OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), care este de 472 de puncte. De asemenea, Statele Unite se situează sub media OCDE, ocupând locul 33 din 35 de țări în acest clasament.

Competențele matematice sunt un element fundamental în economiile moderne, ele susținând inovarea, productivitatea și competitivitatea pe termen lung. Pe măsură ce tehnologia și munca bazată pe date devin din ce în ce mai importante, țările cu rezultate mai bune la matematică obțin adesea un avantaj, notează economedia.ro.

Clasamentul Visual Capitalist ține cont de scorurile medii la matematică ale elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, iar datele pentru această vizualizare provin din evaluarea PISA 2022 a OCDE.

PISA măsoară capacitatea elevilor de a aplica cunoștințele de matematică la probleme practice, fapt care oferă o comparație globală a sistemelor de învățământ.

Scorurile variază de obicei de la sub 400 la peste 600, iar cei mai buni performeri din acest set de date au scoruri cu mult peste media OCDE.

Singapore, pe primul loc

Singapore ocupă primul loc, cu un scor mediu la matematică de 575. Macao, Taiwan, Hong Kong, Japonia și Coreea de Sud apar, de asemenea, în partea de sus a clasamentului.

Aceste economii au acordat în mod constant prioritate educației matematice prin programe riguroase și așteptări academice ridicate.

Mai multe țări europene se situează puțin peste sau în jurul valorii de 500. Estonia conduce regiunea, urmată îndeaproape de Elveția și Țările de Jos. Irlanda, Belgia, Danemarca și Polonia înregistrează și ele rezultate solide.

Canada ocupă locul 9 în clasamentul general, cu un scor de 497, și se remarcă drept una dintre cele mai performante țări din afara Asiei de Est și a Europei. Statele Unite ocupă un loc inferior, cu 465 de puncte, sub media OCDE.