Actualul președinte al României, Nicușor Dan, a fost pasionat mai bine de 2 decenii din viață de munca de cercetare în științele exacte. Matematica a fost pe pasiunea sa, dar nu orice matematică. Cu doctorat în domeniu, cu studii la Paris și olimpic în domeniu, „matematicianul” Nicușor Dan s-a specializat în geometrica algebrică. Este vorba despre o ramură a matematicii care combină concepte din algebra abstractă și geometria euclidiană. La solicitarea Gândul, Institutul de Matematică al Academiei Române a transmis toate activitățile de cercetare în care s-a specializat președintele României, Nicușor Dan, timp de 23 de ani.

Șefului statului român a fost pasionat de geometria algebrică, care – potrivit definițiilor – este o „ramură a matematicii care studiază spațiile geometrice definite ca mulțimi de soluții ale sistemelor de ecuații polinomiale”.

În fapt, geometria algebrică combină algebra cu geometria, pe ideea că subiectul abia începe acolo unde rezolvarea ecuațiilor se termină. Considerentele, spun specialiștii, generează interpretări subtile și de natură filozofică în matematică, atât conceptual cât și tehnic.

Cert este că, potrivit Institutul de Matematică al Academiei, Președintele Nicușor Dan a fost angrenat timp de 23 de ani în acest tip ce cercetări, până când – grație activismului – a decis – brusc – să lase matematica și să intre în politică.

De la 25 de ani la 48 de ani- Nicușor Dan a făcut cercetare în matematică

Totul a început la 25 de ani, când Nicușor Dan s-a angajat ca asistent de cercetare stagiar la Institutul de Matematică al Academiei Române:

„Nicușor Dan a fost angajat la Institutul de Matematică al Academiei Române prin concurs, la 01.09.1994, ca asistent de cercetare stagiar, în timp ce se afla în perioada de studiu pentru obținerea doctoratului. La încadrare a depus diploma de studii aprofundate (masterat) obținută la Universitatea Paris 11. Odată cu obținerea titlului de doctor la Universitatea Paris 13 și întoarcerea în țară, a promovat în funcția de cercetător, la data de 01.11.1998. La data de 01.09.2000 a câștigat concursul pentru ocuparea unui post de cercetător principal III, poziție în care a rămas până la suspendarea de drept a contractului de muncă începând cu data de 01.01.2017, ca urmare a alegerii în funcția de deputat în Parlamentul României”, se arată în răspunsul instituției.

23 de ani de varietăți proiectile, suprafețe algebrice, curbe spațiale, fibrate vectoriale, cicluri algebrice și algebre graduate

Institutul a transmis Gândul și care au fost activitățile de cercetare ale actualului Președinte al României.

Nicușor Dan a făcut parte din colectivul de geometrie algebrică și a avut următoarele obiective:

clasificarea varietăților proiective;

suprafețe algebrice și analitice;

curbe spațiale;

funcții formale și rezultate de tip Barth-Lefschetz;

fibrate vectoriale peste varietăți algebrice și analitice;

cicluri algebrice peste varietăți abeliene;

algebre graduate asociate divizorilor Cartier pe varietăți algebrice.

7 lucrări de cercetare publicate, 6 dintre ele în franceză

Instituția precizează că Nicușor Dan a participat la seminarii științifice săptămânale, a prezentat expuneri, dezbateri, a avut discuții aplicate și a redactat și o serie de materiale științifice în urma rezultatelor sale din zona cercetării.

Institutul de Matematică a transmis în exclusivitate pentru Gândul cele 7 lucrări realizate individual de Nicușor Dan în perioada activității sale de cercetare. Majoritatea sunt în limba franceză, dar rezumatul lucrării respective a fost transmis în limba română.

Lucrările publicate de cercetare individuală ale președintelui Nicușor Dan sunt următoarele:

1. La hauteur des quadriques, C.R. Acad. Sci. Paris Sér. 1Math. 324 (1997), 1323-1326.

2. Fonctions zeta de Igusa et fonctions hypergéométriques, Ann. Polon. Math. 71 (1999), 61-86.

3. Prolongement méromorphe des courants de Green, Math. Ann. 323 (2002), 175-199.

4. Multitransgresion and regulators, Arxiv.org, 0809.3460, 2008.

5. Sur la conjecture de Zagier pour n=4, Arxiv.org, 0809.3984, 2008.

6. Sur la conjecture de Zagier pour n=4. II, Arxiv.org, 1101.1557, 2011.

7. Teoria numerelor azi. O privire de ansamblu, Preprint IMAR nr. 5/2015.

„Referitor la lucrările 5 și 6, arătăm faptul că conjectura Zagier pentru n=4 a fost demonstrată abia în 2025, la o distanta de 14 ani după aceste lucrări. Conjectura pentru n oarecare nu a fost încă demonstrată, ceea ce arată profunzimea și dificultatea acestor rezultate din teoria Arakelov”, precizează Institutul.

Pasionat de cercetarea în matematică, Nicușor Dan a pus bazele Școlii de specialitate din Institutul Academiei

Nicușor Dan a fost atât de pasionat de munca de cercetare în matematică încât a pus umărul la înființarea și unei Școli de specialitate în cadrul Institutului.

„În afara activității de cercetare directe, domnul Nicușor Dan a avut un rol important în înființarea și organizarea, în cadrul Institutului de Matematică al Academiei Române, a Școlii Normale Superioare București, o instituție de învățământ complementar pentru studenții cu rezultate deosebite, cu perspective de a deveni cercetători. SNSB a funcționat în perioada 2001 – 2019 în cadrul Institutului și a produs o serie de absolvenți dintre care s-au recrutat membrii tineri angajați ai Institutului”, se arată în răspunsul transmis Gândul.

Institutul de Matematică: S alariul brut al unui Cercetător Științific III era între 2600 și 3500 RON

Cât privește salariul specific pe care l-a primit Nicușor Dan ca angajat al Institutului de Matematică al Academiei Române, în răspunsul comunicat Gândul se arată că suma reprezintă o informație cu caracter personal, informația fiind lovită de prevederile GDPR, deși banii sunt publici.

Totuși, Institutul precizează că în perioada 1998 – 2016, domnul Nicușor Dan a fost remunerat pe baza normelor de salarizare legale ale instituțiilor publice aplicate postului pe care îl ocupa, respectiv Cercetător Științific III, începând din 2000.

Cadrul legislativ a suferit numeroase modificări, îndeosebi prin ordonanțe de urgență. Începând cu anul 2010 a devenit aplicabilă Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Conform grilelor și coeficienților de ierarhizare prevăzuți în această Lege, pentru funcția de Cercetător științific III încadrat cu vechimea de zece – cincisprezece ani, salariul brut se situa între 2600 și 3500 RON”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI