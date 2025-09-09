Prima pagină » Diverse » Cum a transformat Lucia Prăjișteanu în 10 ani conceptul de parcuri de distracții în România

Cum a transformat Lucia Prăjișteanu în 10 ani conceptul de parcuri de distracții în România

09 sept. 2025, 14:55, Diverse
Anul acesta se împlinesc 10 ani de la deschiderea Miramagica Herăstrău, proiectul de entertainment care a revoluționat domeniul parcurilor de distracții din România. În spatele acestei reușite se află Lucia Prăjișteanu, CEO Britta Trading, antreprenor vizionar și pionier în industria de entertainment pentru copii și familii.

Deschis publicului în luna septembrie 2015, Miramagica Herăstrău a surprins vizitatorii cu atracții moderne, nemaivăzute în România, la standarde de calitate și siguranță occidentale: roata panoramică, racer-ul Airborne Shot, caruselul venețian, Top Dancer – banca plutitoare, Spark – atracția care sfidează gravitația, roller coaster-ul în formă de omidă, bărcuțele manevrabile, saltelele Jump-Jump, bumper cars, toboganul gonflabil, Derby – competiția cailor nărăvași, caruselul Tornado etc.

Proiectul a devenit rapid destinația preferată a celor mici – și nu numai –atrăgând anual sute de mii de vizitatori și inspirând noi generații de copii și părinți. În anul 2022, Lucia Prăjișteanu a extins business-ul prin inaugurarea Miramagica Mamaia, aplicând o rețetă similară cu cea din Parcul Herăstrau din București.

Roata Miramagica, cerută la marile festivaluri și târguri de sărbători

Cea mai cunoscută atracție din portofoliul Miramagica este, fără îndoială, roata panoramică Miramagica cu 1 milion de luminițe. Aceasta nu doar că a devenit simbolul parcului, dar s-a transformat și într-o atracție emblematică, prezentă la cel mai mare festival de muzică din România, Beach, Please!, dar și la târgurile de Paște și de Crăciun de la Craiova și București.

Astăzi, roata Miramagica este cea mai solicitată atracție outdoor din România, datorită capacității de a oferi experiențe vizuale spectaculoase și de a crea un punct central la orice eveniment. Sute de mii de oameni s-au bucurat de această atracție la festivalurile de muzică și la târgurile de sărbători din întreaga țară.

„Miramagica a fost, de la bun început, un proiect de suflet și o misiune de a oferi copiilor și familiilor experiențe de neuitat, la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate.

În spatele fiecărui proiect în care mă implic stă mai mult decât o idee – e o convingere sinceră că emoția, siguranța și excelența pot coexista într-un singur spațiu dedicat bucuriei. Fiecare parc, fiecare atracție și fiecare detaliu sunt construite cu grijă – de la concept și design, până la implementare și interacțiunea directă cu vizitatorii. Oamenii au nevoie de magie, la orice vârstă! Este ceea ce ne apropie, ne face să zâmbim și să uităm, fie și pentru câteva ore, de provocările zilnice,” declară Lucia Prăjișteanu.

Târgurile de Crăciun sub conceptul Santa’s Land

Lucia Prăjișteanu și-a adus contribuția și la reinterpretarea Târgurilor de Crăciun. Anul trecut, a adus în România Flying Santa, atracția fenomen a Târgului de Crăciun de la Craiova, care a devenit virală pe internet, nu doar în țară, ci și peste hotare. Filmulețele cu Moș Crăciun zburând în sania trasă de reni deasupra a 40.000 de oameni aflați în Piața Mihai Viteazul din Craiova, într-o ploaie de artificii, au adunat sute de milioane de vizualizări pe TikTok, punând Craiova pe harta celor mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa.

O altă inovație semnată de Lucia Prăjișteanu este Santa’s Land, un parc de distracție tematic destinat Târgurilor de Crăciun, ce reunește o serie de atracții cu tematică de sărbători, menite să încânte vizitatorii de toate vârstele: o roată panoramică cu peste un milion de luminițe, liftul lui Moș Crăciun, un tren care transportă vizitatorii în Tărâmul Elfilor, un rollercoaster cu sanie trasă de reni, bancheta rotitoare a lui Grinch, un spectaculos carusel venețian cu două etaje (unic în România) și un patinoar artificial cu mașinuțe tamponabile.

În plus, printre proiectele sale renumite se află și Laminor Winter Wonderland, un târg de Crăciun conceput special pentru spații indoor, dar și prezența roții panoramice cu 1 milion de luminițe la WestSide Christmas Market, în ultimii 2 ani.

Nu în ultimul rând menționăm și Zorky’s Planet din AFI Cotroceni, inaugurat în 2012 – pe atunci cel mai mare parc de distracții indoor din România – ce a inclus și singurul rollercoaster amplasat într-un mall din Europa de Est.

„În ultimii 10 ani, conceptul de parcuri de distracție a cunoscut o dezvoltare de amploare peste tot în lume, iar în România, în calitate de pionier al acestei industrii, am încercat să țin mereu pasul cu trendurile, să aduc cele mai noi, inedite și sigure atracții, să inventez concepte și să construiesc branduri de renume.

Astăzi, Miramagica Park a devenit o atracție emblemă a Bucureștiului, iar un procent de 20% din cei care ne vizitează sunt turiști străini sau din alte orașe ale României. Santa’s Land și Flying Santa au devenit atracții virale pe TikTok iarna trecută, cu milioane de vizualizări. Toate acestea mă încurajează să continuăm să inovăm, să dezvoltăm și să oferim zâmbete și momente de neuitat celor mici, dar deopotrivă și adulților”, mai spune Lucia Prăjișteanu.

