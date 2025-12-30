30 Decembrie, calendarul zilei: Marius Moga împlinește 44 de ani, Florin Tănase 31. LeBron James face 41 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 30 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Marius Moga este unul dintre cei mai apreciați creatori de muzică din România, având o carieră complexă ca producător, compozitor, cântăreț și antreprenor. S-a născut la 30 decembrie 1981, în Alba Iulia, și a arătat interes pentru muzică încă din adolescență. A devenit cunoscut publicului larg odată cu formarea trupei Morandi, alături de Andrei Ropcea (Randi), proiect care a avut succes atât în România, cât și în alte țări europene. După perioada Morandi, Moga s-a concentrat pe producție muzicală și a fondat DeMoga Music, una dintre cele mai influente case de producție din România. A compus și produs numeroase hituri pentru artiști cunoscuți precum Smiley, Andra, Delia, Alexandra Stan sau Inna. Pe lângă activitatea din studio, a fost jurat și mentor în emisiuni de televiziune dedicate descoperirii de noi talente, unde s-a remarcat prin profesionalism și sprijin acordat tinerilor artiști.

Florin Tănase este un fotbalist român cunoscut, apreciat pentru talentul său ofensiv și pentru rolul de lider pe teren. Născut pe 30 decembrie 1994 la Găești, el s-a format ca jucător la Academia Gheorghe Hagi, una dintre cele mai importante școli de fotbal din România. A ajuns în atenția publicului prin evoluțiile sale la FCSB, echipă alături de care a purtat banderola de căpitan și a fost unul dintre principalii marcatori. Florin Tănase evoluează în principal ca mijlocaș ofensiv sau atacant și se remarcă prin tehnică, viziune și execuții precise. De-a lungul carierei, a fost convocat și la echipa națională a României, contribuind la meciuri importante. Prin muncă, ambiție și constanță, rămâne unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români ai generației sale.

LeBron James este considerat unul dintre cei mai importanți și influenți jucători de baschet din toate timpurile. S-a născut pe 30 decembrie 1984 în Akron, Ohio, și a avut o copilărie dificilă, fiind crescut de mama sa. Talentul său excepțional a fost remarcat încă din liceu, unde a devenit o adevărată vedetă națională. A intrat în NBA în 2003, fiind ales cu prima opțiune de Cleveland Cavaliers. De-a lungul carierei, a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. LeBron este jucătorul cu cele mai multe puncte marcate în istoria NBA. În februarie 2023, el a urcat pe prima poziție în clasamentul all-time al marcatorilor, depășindu-l pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar, un record care a rezistat timp de aproape patru decenii. Pe lângă performanțele sportive, este cunoscut pentru implicarea sa socială și educațională. A susținut numeroase proiecte dedicate copiilor și tinerilor, inclusiv deschiderea unei școli pentru elevi defavorizați din orașul său natal.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1865: Rudyard Kipling 🇬🇧✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1907. Este celebru prin povestirea sa pentru copii „Cartea Junglei” (1894)

🎂1884: Hideki Tōjō 🇯🇵✩ Ca prim-ministru este considerat a fi responsabil pentru atacul de la Pearl Harbor, care a dus la intrarea SUA în al Doilea Război Mondial. După sfârșitul războiului, a fost condamnat la moarte pentru crime de război și spânzurat

🎂1937: Gordon Banks 🇬🇧⚽️ considerat unul din cei mai buni portari din secolul al XX-lea. A făcut parte din echipa Angliei care a câștigat Campionatul Mondial din 1966

🎂1963: Mike Pompeo 🇺🇸🗣 secretar de stat al SUA și fost director al CIA

🎂1973: Tiberiu Ușeriu 🇷🇴🏃🏻‍♂️ ultramaratonist, a pus în practică proiectul Via Transilvanica, traseu de drumeții tematice din România, cu o lungime totală de 1.428 km

🎂1975: Tiger Woods 🇺🇸🏌🏾‍♂️ unul dintre cei mai buni jucători de golf din toate timpurile și unul dintre sportivii cu cel mare venit provenit din sport, apreciat la 100 milioane $, fiind primul din lume care a câștigat în cariera de sportiv peste 1 miliard

🎂1978: Tyrese Gibson 🇺🇸🎤🎬 rapper, actor, fost model și VJ la MTV

🎂1981: Marius Moga 🇷🇴🎼

🎂1984: LeBron James 🇺🇸🏀 jucătorul cu cele mai multe puncte marcate în carieră în NBA, urcând pe prima poziție în clasamentul tuturor timpurilor în februarie 2023 când l-a depășit pe Kareem Abdul-Jabbar

🎂1994: Florin Tănase 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1916: Grigori Rasputin 🇷🇺🧔🏻‍♀️ mistic rus care a avut o mare influență asupra familiei ultimului țar al dinastiei Romanov. Ajucat un rol foarte important în viața Țarului Nicolae al II-lea, a Țarinei Alexandra și a unicului lor fiu, Țareviciul Alexei, care a suferit de hemofilie

🕯️1970: Sonny Liston 🇺🇸🥊 a pierdut numai patru meciuri de box, două dintre acestea în fața lui Muhammad Ali

🕯️2006: Saddam Hussein 🇮🇷🗣

🕯️2010: Bobby Farrell (Boney M) 🇳🇱🎤 A murit în camera de hotel, la 61 de ani, în Sankt Petersburg, de insuficiență cardiacă

🕯️2014: Luise Rainer 🇩🇪🇺🇸🎬 dublă laureată a premiului Oscar, anii ’30

🕯️2022: Barbara Walters 🇺🇸📺 jurnalistă, personalitate în tv. Cunoscută pentru capacitatea ei de a realiza interviuri remarcabile și popularitatea în rândul telespectatorilor

🕯️2023: Tom Wilkinson 🇬🇧🎬

Calendar 🗒

🗒1901: Robert Falcon Scott, Edward Wilson și Ernest Shackleton au reușit în timpul expediției Discovery să atingă cel mai sudic punct, la 82°17′ sud

🗒1906: Iran devine monarhie constituțională

🗒1916: la Budapesta este încoronat ultimul rege ungar Carol al IV-lea

🗒1922: A fost ratificat tratatul privind înființarea Uniunii Sovietice

🗒1944: Regele George al II-lea al Greciei declară regență, lăsând tronul vacant

🗒1947: Printr-o lovitură de stat comunistă, Regele Mihai I este forțat să abdice și să renunțe la conducerea statului. Este proclamată Republica Populară Română

🗒1950: Vietnam, Laos și Cambodgia devin state independente

🗒1976: Se constituie societatea româno-franceză Oltcit

🗒1986: începe invazia americană în Honduras

🗒1993: Israelul și Vaticanul stabilesc relații diplomatice

🗒2006: Saddam Hussein a fost executat după ce fusese găsit vinovat de crime împotriva umanității de Tribunalul Special Irakian

