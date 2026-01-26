Cum s-au transformat așteptările mirilor în ultimii 30 ani (P)

Conceptul de nuntă s-a schimbat enorm din anii 90 până astăzi. Dacă în trecut era vorba de multe ori doar despre un eveniment care trebuia doar bifat, în prezent se pune mai mult accent pe exprimarea liberă a preferințelor unui cuplu. Dacă este să fim sinceri, acum 30 de ani nunta era un ritual respectat mai degrabă din inerție decât dintr-o dorință profund personală. De multe ori, era o presiune din partea familiei, pentru confirmarea publică a relației. Mireasa trebuia să fie ca o prințesă, invitații numeroși, masa bogată, iar fotografiile suficient de impecabile încât să nu supere niciun invitat.

Astăzi, aceeași nuntă este, pentru mulți, o declarație de identitate. Mai puțin despre „cum se face” și mult mai mult despre „cine suntem”

Așteptările mirilor s-au schimbat enorm în ultimii 30 de ani, iar nunțile din 2026 vor ajunge să fie cu totul unice decât cele ale părinților și bunicilor noștri. Tot mai mulți miri aleg ceremonii restrânse, uneori departe de orașe, alteori doar cu un cerc foarte mic de oameni apropiați. Nu din economie, ci din dorința de intimitate.

În anii ’90, căsătoria venea cu un set de așteptări precum stabilitate, roluri bine definite, planuri previzibile. Pe când, în prezent, mirii nu mai văd căsătoria ca pe o destinație finală, ci ca pe o alegere conștientă, uneori reînnoită. Nu toți se căsătoresc tineri. Nu toți vor copii imediat. Adică nu mai este deloc vorba despre tipare.

Se vede acest lucru în toate alegerile, de la destinație și locație, până la îmbrăcăminte. Rochia de mireasă poate să aibă orice model și orice stil. Uneori, chiar și orice culoare, căci nu mai este definitoriu albul, iar pentru miri ținuta variază de la smoking la un costum casual. La fel și decorul, muzica, meniul. Nu contează ce se poartă, ci e important ce le place mirilor și invitaților lor.

Invitații sunt cei mai apropiați oameni

În urmă cu trei decenii, invitații erau martori ai unui eveniment standardizat. Astăzi, ei sunt parte dintr-o experiență. Mirii își doresc conexiune, conversații, momente neregizate. De aceea, nu prea mai există nunți mari, ci se aleg mai degrabă persoanele de suflet. Cei care vor cu adevărat un eveniment intim aleg nunta la munte sau pe plajă, doar cu câțiva prieteni alături.

Și pentru că selecția invitaților se face atât de riguros față de acum 30 de ani, când erau multe persoane invitate „din obligație”, cei care sunt cu adevărat prieteni adevărați sunt singurii participanți la eveniment. Acest rol special vine și cu o responsabilitate destul de mare. Dacă vei fi invitat la o nuntă restrânsă în 2026 sau în următorii ani, este important să fii alături de miri cu tot sufletul, căci înseamnă că țin la tine. Și la astfel de nunți, mai ales dacă au loc în alt oraș, nu se mai pune accentul pe darul de nuntă, ca acum câțiva ani. Este mai mult o excursie între prieteni care celebrează dragostea.

Totuși, dacă nu oferi bani, înseamnă că vei căuta un cadou cu semnificație profundă. Ai diferite variante din care să alegi, astfel încât să-i surprinzi cu ceva memorabil. Câte un parfum pentru mire și mireasă vor rămâne drept semnătură olfactivă a acelei zile de neuitat pentru toată viața lor. Alături de acestea, poți pune în cadou o ramă foto în care să păstreze fotografia de la nuntă, o lumânare parfumată sau un set de pahare sau un set de lumânări parfumate.