Un accident rutier s-a produs, luni seară, pe Șoseaua Fundeni din sectorul 2. O autoutilitară, în care se aflau peste 50 de butelii goale, s-a răsturnat pe o parte. Acestea nu au ajuns pe carosabil și au fost transferate în alt mijloc de transport.

În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane, dar nu au suferit răni grave și au refuzat transportul la spital.

La fața locului au fost trimise de urgență patru autospeciale de stingere, trei autospeciale SMURD, una de descarcerare, un echipaj CBRN (Chimice, Biologice, Radiologice și Nucleare) și Detașamentul Special de Salvatori.

Traficul în zonă a fost oprit, pe perioada desfășurării activității salvatorilor și a anchetei polițiștilor rutieri.

Autorul mai recomandă:

O mașină cu 4 copii în ea a plonjat în râul Bistrița

Tragedie pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit după ce un camion cu lemne s-a prăbușit în râpă de 170 de metri

Tragedie în Găești: doi tineri de 18 și 19 ani au murit după ce mașina în care se aflau a intrat într-o clădire și a luat foc

Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină

Accident grav pe DN 7 soldat cu un mort și patru răniți, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca

Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit

Fostul căpitan al Rapidului a provocat un accident de mașină, după ce s-a urcat beat la volan. A fost încătușat de Poliție

Accident grav pe sensul Deva – Sibiu al A1. O persoană a murit şi alte două, inclusiv o fetiţă de 6 ani, au fost rănite

Carambol uriaș în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate în accidentul de pe o autostradă din Michigan