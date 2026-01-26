Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații

Donald Trump a anunțat că a fost sunat de guvernatorul statului Minnesota Tim Walz și a dezvăluit că a avut o conversație „bună”. Conversația telefonică a fost purtată la 2 zile după uciderea americanului Alex Pretti de către ofițerii federali ICE.

Trump a anunțat că-l va trimite pe ofițerul Tom Homan în Minnesota pentru a conduce operațiunea de deportare a tuturor imigranților ilegali din statul american controlat de democrați.

„Guvernatorul Tim Walz m-a sunat să-mi ceară să lucrăm împreună cu respect pentru Minnesota. A fost o conversație foarte bună și și noi, de fapt, păream să fim pe aceeași lungime de undă. I-am spus Guvernatorului Walz că îl voi chema pe Tom Homan și că tot ce vrem este să căutăm toți infractorii și tot ce dețin. Guvernatorul, foarte respectuos, a înțeles asta, și voi vorbi cu el în viitorul apropiat. A fost fericit să afle că Tom Homan se va duce în Minnesota și chiar și eu sunt. Am avut un succes răsunător la Washington DC, în Memphis, Tennese, New Orleans,în Lousiana, și în oricare loc pe care l-am „atins”, și chiar în Minnesota. Infracționalitatea a scăzut, dar eu și cu Guvernatorul Walz vrem să facem mai mult”, a scris președintele pe pagina de Truth Social.

Tom Douglas Homan este un ofițer pe care Trump l-a desemnat drept „țarul frontierei” în cel de-al doilea mandat prezidențial al său. Homan a servit și sub administrația Obama și în timpul primului mandat al lui Trump. Homan este pentru deportarea tuturor imigranților ilegali.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a trasmis că „nimeni de la Casa Albă, nici măcar Trump, nu vrea să vadă oameni răniți sau uciși pe străzile Americii”.

„Printre aceștia se numără Renee Good, Alex Pretti, bărbații și femeile curajoși din forțele de ordine federale și americani care au ajuns victime ale infractorilor imigranți ilegali. Să fie clar despre circumstanțele de la incidentul de sâmbătă. Această tragedie a avut loc ca urmare a rezistenței deliberate și ostile a liderilor democrați din Minnesota…”, a spus Karoline Leavitt.

