Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, cere achiziția unor instrumente moderne pentru a evita incidente precum evadarea criminalului turc din Penitenciarul Rahova.

După ce un criminal turc a evadat din Penitenciarul Rahova, ministrul Justiției a venit cu câteva precizări referitoare la măsurile ce vor fi luate pentru a evita astfel de situații.

Ministrul Justiției propune achizția de brățări de monitorizare în penitenciare

„Situațiile sunt rare dacă e sa luăm măsuri, e dat în căutare națională probabil și internațională, vedem daca e pe alt teritoriu și ce masuri se impun, noi am dispus un control la Penitenciarul Rahova ca toate criteriile și instrumentele de analiza referitoare la persoanele care pleacă în permisie dacă sunt corecte. Mai trebuie făcut ceva anul acesta, avem nevoie de finanțarea unor instrumente moderne, pentru o rată zero a unor astfel de situații (n.r. evadarea deținuților din penitenciare).

Șase mii de brățări de monitorizare pentru ANP, orice persoană care merge să lucreze la un punct de lucru să fie monitorizata, să știm unde se găsește, daca se găsesc demersuri contrare legii să fie rezolvat”, a spus Radu Marinescu, pentru Antena 3 CNN.

Recomandările autorului: