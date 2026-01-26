Prima pagină » Social » Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă

Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă

26 ian. 2026, 21:13, Social
Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă

Nutriționiștii spun că supele și ciorbele sunt cu adevărat miraculoase pentru o sănătate și o dietă echilibrată. Românii au avantajul că astfel de preparate se regăsesc în tradiția poporului nostru de sute de ani.

Din punct de vedere al sănătății, supele și ciorbele sunt un adevărat miracol. Hrănitoare pentru om, dar și bogate în nutrienți și sățioase. Îmbunătățesc digestia, stimulează imunitatea, au grijă de inimă și prezintă un conținut caloric slab sau moderat, relatează Adevărul.

Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri

 „Cu supă/ciorbă nu greșiți niciodată: hidratează și încălzește, hrănește și satură(…)Nu există un produs mai echilibrat nutrițional, care să țină stomacul plin timp îndelungat”preciza pe rețelele sociale nutriționista Mihaela Bilic. 

Deși cuvintele ciorbă și borș au origini din alte limbi, turcă și respectiv rusă, românii păstrează tradiția de a realiza aceste preparate. Pe vremuri, era cea mai ușoară metodă de a prepara o mâncare sățioasă, ieftină, cu ingrediente la îndemână și care să sature toată familia.

Un top mondial realizat de enciclopedia Taste Atlas a arătat că una dintre cele mai bune ciorbe la nivel mondial este zeama de cocoș. Moldovenii o acresc cu borș, alții cu aguridă sau zeamă de varză, iar în alte zone este lăsată „dulce”, fără niciun fel de acreală.

Pe lângă aceasta, o altă ciorbă populară este cea țărănească, care pe vremuri era făcută din porc sau vită. „Între ciorbele purtătoare de cocardă tricoloră, ciorba țărănească de văcuță sau de purcel-ah, gingășia atașată a diminutivelor-are un loc bine formulat. E drept, cuvântul ciorbă ne vine direct din turcă, borș din rusă, supă și cremă din franceză, deci s-ar zice că nu avem nimic al nostru. Dar uite că anumite zemuri( iar zeamă din latină vine!) numai noi le-ncropim, adăugând cel mai adesea rețetei cosmopolite ceva de pe lângă casa noastră, care o face să se schimbe și să triumfe național”, preciza Radu Anton Roman în „Poveștile bucătăriei românești”

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până în prezent. Soția turcului neagă că acesta ar fi ajuns acasă
18:40
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până în prezent. Soția turcului neagă că acesta ar fi ajuns acasă
DESTINAȚII Turiștii sunt îndemnați să evite 11 orașe europene în vacanța lor din 2026
18:08
Turiștii sunt îndemnați să evite 11 orașe europene în vacanța lor din 2026
EXCLUSIV O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi luat mai multe medicamente și ar fi avut o pungă de plastic pe cap
14:02
O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi luat mai multe medicamente și ar fi avut o pungă de plastic pe cap
EXCLUSIV Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
11:44
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
Gândul de Vreme Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”
10:27
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Studiu-pilot fără precedent în Marea Britanie privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale
O utilitară cu butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în sectorul 2. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane
21:21
O utilitară cu butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în sectorul 2. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane
FLASH NEWS Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
20:52
Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
MILITAR România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
20:47
România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
DECIZIE Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
20:35
Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin
20:16
Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin
METEO Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni
20:15
Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni

Cele mai noi

Trimite acest link pe