Prima pagină » Comunicate de presă » Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin

Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin

26 ian. 2026, 20:16, Comunicate de presă
Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin

Specialiștii Medicover subliniază importanța vaccinării HPV, a screeningului regulat și a controalelor ginecologice periodice pentru depistarea timpurie a cancerului de col uterin.

Ianuarie este luna de conștientizare a cancerului de col uterin, motiv pentru care la Medicover reamintim cât de importante sunt vaccinarea HPV, screeningul și diagnosticarea bolii într-un stadiu timpuriu.

În România, incidența cancerului de col uterin și mortalitatea asociată sunt printre cele mai ridicate din Europa, boala afectând frecvent, în special, femeile cu vârste între 35 și 44 de ani.

În peste 90% dintre cazuri, cancerul de col uterin este cauzat de infecția cu Virusul Papiloma Uman (HPV). Majoritatea tulpinilor se elimină natural, însă există și tulpini care pot duce la apariția cancerului de col uterin. Printre cele cu risc oncogen foarte ridicat se numără HPV 16 și 18, responsabile de mai mult de jumătate dintre cazurile de cancer de col uterin.

Infecția cu HPV se transmite pe cale sexuală și este, de cele mai multe ori, asimptomatică, sistemul imunitar reușind să elimine virusul în 1–2 ani. Există însă situații în care virusul persistă ani de zile în celule, determinând inițial leziuni precanceroase care, în timp, pot evolua către cancer. În general, evoluția este lentă, pe parcursul a 10–15 ani, fiind influențată de factori precum istoricul familial de cancer, fumatul, scăderea imunității sau lipsa controalelor medicale regulate.

La Medicover știm că prevenția înseamnă încredere, sănătate și stare de bine. Vizita anuală la medicul ginecolog, sau ori de câte ori este nevoie, permite depistarea timpurie a leziunilor precanceroase și tratarea acestora. Realizarea testului HPV și a testului Papanicolau, la intervalele recomandate de medicul ginecolog, este esențială pentru depistarea precoce.

Medicii ginecologi din rețeaua Medicover recomandă vaccinarea anti-HPV, inclusiv la vârsta adultă, ca măsură eficientă de reducere a riscului de infecție cu tulpinile oncogene.

Succesul tratamentului în cancerul de col uterin depinde în mare măsură de stadiul bolii la momentul diagnosticării, mai ales atunci când aceasta este descoperită într-un stadiu incipient. La spitalele Medicover Pipera și Băneasa din București, precum și la spitalele Medicover din Cluj și Oradea, echipe mixte de chirurgi, oncologi și ginecologi asigură tratamente eficiente, adaptate fiecărui caz.

Specialiștii Medicover recomandă susținerea sistemului imunitar prin alegeri sănătoase. Renunțarea la obiceiuri nocive, precum fumatul, adoptarea unei alimentații echilibrate și controlul bolilor cronice ajută organismul să elimine virusul. De asemenea, utilizarea prezervativului scade riscul de transmitere, chiar dacă nu îl elimină complet.  Prezentarea rapidă la medic în cazul oricărei sângerări anormale, dureri sau modificări genitale este importantă pentru intervenția precoce și prevenirea cancerului.

Pentru detalii sau programãri, acceseazã site-ul Medicover!

Link-uri utile:

http://www.medicover.ro/

https://www.medicover.ro/despre-sanatate/cancer-de-col-uterin-cauze-diagnostic-si-tratament,1195,n,295

Recomandarea video

Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Studiu-pilot fără precedent în Marea Britanie privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale
O utilitară cu butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în sectorul 2. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane
21:21
O utilitară cu butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în sectorul 2. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane
LIFESTYLE Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă
21:13
Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă
FLASH NEWS Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
20:52
Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
MILITAR România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
20:47
România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
DECIZIE Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
20:35
Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
METEO Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni
20:15
Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni

Cele mai noi

Trimite acest link pe