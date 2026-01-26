Ministrul de Externe, deconectat de problemele externe. Întrebată cum se raportează România la violențele din SUA, Oana Țoiu a declarat că „nu a urmărit situația”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată într-o emisiune TV despre situația de securitate din Statele Unite ale Americii, în contextul împușcăturilor și incidentelor violente din spațiul public american.

Întrebarea a vizat direct crimele și intervențiile forțelor de ordine din SUA, precum și poziția României față de aceste evenimente.

„Vă preocupă ce se întâmplă în Statele Unite, aceste crime, asasinate, oameni care sunt împușcați pe stradă, poliția, agenții poliției de frontieră. Cum se raportează România la ce se întâmplă acolo?”, a spus ea la B1 TV.

Răspunsul ministrului de Externe a fost că nu a urmărit situația menționată și că nu știe ce se întâmplă. Ea a explicat că în ziua respectivă a participat la ședința de guvern și la alte întâlniri.

„Nu am urmărit situația de care vorbiți dumneavoastră, noi astăzi am fost practic în ședința de guvern. La Davos, focusul nostru a fost diplomație economică și aceste conversații legate de securitate și nu am primit cereri de asistență consulară pe Statele Unite ale Americii în ceea ce privește niciunul dintre potențialele incidente.”

În Minneapolis, un bărbat a murit după ce a fost împușcat de agenții federali, incident care a declanșat proteste ample. Câteva zile mai devreme, într-un caz separat, o femeie a fost ucisă de un ofițer federal, tot în același oraș. Autoritățile americane au raportat mai multe persoane rănite.

