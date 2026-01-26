Prima pagină » Actualitate » Ministrul de Externe, deconectat de problemele externe. Întrebată cum se raportează România la violențele din SUA, Oana Țoiu a declarat că „nu a urmărit situația”

Ministrul de Externe, deconectat de problemele externe. Întrebată cum se raportează România la violențele din SUA, Oana Țoiu a declarat că „nu a urmărit situația”

Bianca Dogaru
26 ian. 2026, 21:23, Actualitate

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată într-o emisiune TV despre situația de securitate din Statele Unite ale Americii, în contextul împușcăturilor și incidentelor violente din spațiul public american.

Întrebarea a vizat direct crimele și intervențiile forțelor de ordine din SUA, precum și poziția României față de aceste evenimente.

„Vă preocupă ce se întâmplă în Statele Unite, aceste crime, asasinate, oameni care sunt împușcați pe stradă, poliția, agenții poliției de frontieră. Cum se raportează România la ce se întâmplă acolo?”, a spus ea la B1 TV.

Răspunsul ministrului de Externe a fost că nu a urmărit situația menționată și că nu știe ce se întâmplă. Ea a explicat că în ziua respectivă a participat la ședința de guvern și la alte întâlniri.

„Nu am urmărit situația de care vorbiți dumneavoastră, noi astăzi am fost practic în ședința de guvern. La Davos, focusul nostru a fost diplomație economică și aceste conversații legate de securitate și nu am primit cereri de asistență consulară pe Statele Unite ale Americii în ceea ce privește niciunul dintre potențialele incidente.”

În Minneapolis, un bărbat a murit după ce a fost împușcat de agenții federali, incident care a declanșat proteste ample. Câteva zile mai devreme, într-un caz separat, o femeie a fost ucisă de un ofițer federal, tot în același oraș. Autoritățile americane au raportat mai multe persoane rănite.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
20:35
Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
NEWS ALERT Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
20:05
Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
19:19
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
FLASH NEWS Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins
18:52
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins
FLASH NEWS Raed Arafat anunță achiziția unui tren de transport răniți, dar și a altor echipamente de apărare civilă
18:38
Raed Arafat anunță achiziția unui tren de transport răniți, dar și a altor echipamente de apărare civilă
NEWS ALERT Cod portocaliu și cod galben de inundații, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate
18:21
Cod portocaliu și cod galben de inundații, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Studiu-pilot fără precedent în Marea Britanie privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale
LIFESTYLE Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă
21:13
Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă
FLASH NEWS Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
20:52
Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
MILITAR România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
20:47
România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin
20:16
Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin
METEO Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni
20:15
Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni
CONTROVERSĂ Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova
20:05
Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova

Cele mai noi

Trimite acest link pe