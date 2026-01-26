Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni

Statele Unite ale Americii trec prin cel mai mare dezastru natural de la pandemia de coronavirus încoace.

Furtuna de zăpadă a lăsat fără curent electric 700.000 de oameni în sudul și în nord-estul SUA. 4.000 de zboruri au fost anulate luni, informează ABC News .

Chiar dacă furtuna s-a încheiat luni dimineață, peste 270 de milioane de americani sunt acum în alertă din cauza temperaturilor periculos de scăzute.

Sunt grav afectate inclusiv statele Texas, Arkansas, Tennesse, Mississppi, Lousiana și Illinois. Cele mai scăzute temperaturi au fost raportate în Pennsylvania: – 18 grade Celsius.

Bilanțul victimelor a ajuns la 18 morți la nivel național: două persoane au murit în urma unui accident rutier provocat de poleu, iar o altă victimă a fost găsită moartă de la hipotermie într-o stație de benzinărie din Austin.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă:Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza Covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent