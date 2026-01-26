Prima pagină » Știri externe » Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni

Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni

26 ian. 2026, 20:15, Știri externe
Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni
Galerie Foto 5

Statele Unite ale Americii trec prin cel mai mare dezastru natural de la pandemia de coronavirus încoace.

Furtuna de zăpadă a lăsat fără curent electric 700.000 de oameni în sudul și în nord-estul SUA. 4.000 de zboruri au fost anulate luni, informează ABC News .

Chiar dacă furtuna s-a încheiat luni dimineață, peste 270 de milioane de americani sunt acum în alertă din cauza temperaturilor periculos de scăzute.

Sunt grav afectate inclusiv statele Texas, Arkansas, Tennesse, Mississppi,  Lousiana și Illinois.  Cele mai scăzute temperaturi au fost raportate în Pennsylvania: – 18 grade Celsius.

Bilanțul victimelor a ajuns la 18 morți la nivel național: două persoane au murit în urma unui accident rutier provocat de poleu, iar o altă victimă a fost găsită moartă de la hipotermie într-o stație de benzinărie din Austin.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă:Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza Covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
20:52
Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații
CONTROVERSĂ Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova
20:05
Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova
APĂRARE „Dacă cineva crede că UE sau Europa se poate apăra pe cont propriu fără SUA, visează”. Care sunt avertismentele secretarului general NATO
18:38
„Dacă cineva crede că UE sau Europa se poate apăra pe cont propriu fără SUA, visează”. Care sunt avertismentele secretarului general NATO
RĂZBOI Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
17:57
Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
SCANDAL Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
17:42
Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
INEDIT Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor
17:10
Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Studiu-pilot fără precedent în Marea Britanie privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale
O utilitară cu butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în sectorul 2. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane
21:21
O utilitară cu butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în sectorul 2. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane
LIFESTYLE Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă
21:13
Ce mâncăruri-medicament aveau strămoșii noștri. Rețetele românești care îți lasă gura apă
MILITAR România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
20:47
România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro
DECIZIE Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
20:35
Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare
Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin
20:16
Rolul screeningului şi al vaccinãrii în prevenția cancerului de col uterin
NEWS ALERT Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
20:05
Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele

Cele mai noi

Trimite acest link pe