Cutiile de lapte și sucuri intră în sistemul de returnare. Proiectul pilot este în curs de implementare în București și Brașov

Oamenii au distrus 4,5 miliarde de ambalaje (cele mai multe din plastic), doar în primele 10 luni ale acestui an.

Însă, România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la rata de utilizare a materialelor reciclate în produse noi, doar 1,3%.

„Aceste produse, de exemplu, sunt din material reciclat, din haine vechi pe care putem să le refolosim foarte ușor. Și vorbim de o igienizare corectă, o spălare corectă, deci nu avem vreun pericol asupra sănătății umane dacă folosim aceste articole.

Putem folosi aceste textile și nu numai de la haine, ci și de la alte materiale de decor pe care le avem în casă și pe care le folosim și le cumpărăm cu atâta ardoare non-stop; putem să le folosim la materiale de construcții, material izolator”, spune Ionuț Georgescu, CEO companie specializată în soluții de sustenabilitate, conform Pro TV.