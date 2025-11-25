Cutiile de lapte și sucuri intră în sistemul de returnare. Proiectul pilot este în curs de implementare în București și Brașov

Cutiile de lapte și de suc ar putea fi incluse în Sistemul de Garanție Returnare. Ministerul Mediului analizează posibilitatea extinderii programului și pentru alte tipuri de ambalaje.
Proiectul pilot este încă în curs, fiind implementat în Brașov și București. Noile aparate funcționează la fel ca cele pentru plastic, aluminiu și sticlă. Trebuie să scanezi codul de bare al ambalajelor de carton pentru suc și lactate.
„Cu puține modificări de soft putem să adăugăm ambalaje care acum nu sunt colectate de aceste RVM-uri, dar care nu necesită neapărat să fie modificat echipamentul. Eu cred că acest proiect poate să stea la bază anul viitor, să vedem o trecere și pentru aceste ambalaje”, anunță Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Oamenii au distrus 4,5 miliarde de ambalaje (cele mai multe din plastic), doar în primele 10 luni ale acestui an.
Însă, România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la rata de utilizare a materialelor reciclate în produse noi, doar 1,3%.
„Aceste produse, de exemplu, sunt din material reciclat, din haine vechi pe care putem să le refolosim foarte ușor. Și vorbim de o igienizare corectă, o spălare corectă, deci nu avem vreun pericol asupra sănătății umane dacă folosim aceste articole.
Putem folosi aceste textile și nu numai de la haine, ci și de la alte materiale de decor pe care le avem în casă și pe care le folosim și le cumpărăm cu atâta ardoare non-stop; putem să le folosim la materiale de construcții, material izolator”, spune Ionuț Georgescu, CEO companie specializată în soluții de sustenabilitate, conform Pro TV.
Începând cu acest an, primăriile din România au obligația de a amplasa containere speciale pentru colectarea textilelor. Totuși, multe nu au implementat încă această măsură, iar în zonele unde există astfel de pubele, cantitatea de textile colectate rămâne redusă, deoarece oamenii fie nu sunt informați, fie nu au la îndemână punctele de colectare.
Recomandarea autorului: Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United: „Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare”