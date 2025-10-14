Prima pagină » Video » Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United: „Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare”

Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United: „Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare”

Oana Zvobodă
14 oct. 2025, 13:14, Video
Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United:

În 2025, returnarea ambalajelor SGR a devenit un obicei în rândul românilor. În primele opt luni ale acestui an, oamenii au returnat aproximativ 3,6 miliarde de ambalaje, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 255.000 de tone de materiale – PET, aluminiu şi sticlă. Astfel, volumul ambalajelor returnate a depășit totalul înregistrat în 2024.

Anca Marinescu, Corporate Affairs and Communication Manager, RetuRO, a declarat, în cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United, că s-au colectat 7 miliarde de ambalaje până în prezent.

„Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare. S-au colectat aproape 7 miliarde de ambalaje de la lansarea sistemului, iar la acest început de an am avut rate de returnare foarte bune. Am mers cu 80% rată constantă încă din august anul trecut, ceea ce înseamnă că oamenii s-au obișnuit cu sistemul, că îl folosesc cu multă încredere și că noi nu putem de acum înainte decât să facem lucruri și mai bune”, a precizat Anca Marinescu.

„Am dezvoltat o soluție de aparat mobil de colectare”

RetuRO a implementat în mediul rural RVM Mobil, o soluție pentru colectarea ambalajelor SGR.

„Atenția noastră merge, așa cum am spus de la începutul lui 2025, către zonele rurale, pentru că acolo există o mai mică accesibilitate a sistemului pentru consumatori. Ne-am dorit foarte mult ca aceștia să devină și ei familiari cu acest sistem și să-i încurajăm pe micii comercianți care fac colectare manuală, care nu au aparate automate de gestionare a ambalajelor, să intre și ei în sistem, să înceapă să colecteze de la consumatori din ce în ce mai mult. Astfel, am dezvoltat o soluție de aparat mobil de colectare – un RVM de mari dimensiuni care se plimbă prin aceste zone rurale. Vom avea 10 județe până la sfârșitul anului. În acest moment avem șase județe prin care camioanele noastre se plimbă și colectează ambalaje de la mici comercianți. Este o soluție care le dă micilor comercianți încredere că își văd ambalajele în timp real, preluate de către RetuRO.

Știu exact cantitatea, numărul de ambalaje pe care le-au predat, știu exact suma de bani pe care RetuRO le-o va da și știu exact că într-o săptămână își primesc acești bani. Este o facilitate pe care noi am gândit-o pentru a-i încuraja să intre în Sistemul de Garanție-Returnare, să facă colectarea de la oameni. Așa că toți comercianții mici din Prahova, Dâmbovița, Dolj, Olt, Bacău și Vrancea au în acest moment aceste camioane pe traseu. Nu trebuie decât să intre în aplicația de comerciant RetuRO și să plaseze o comandă pentru a beneficia de această facilitate. Până la sfârșitul anului vom fi și în Suceava, Botoșani, Călărași și Ialomița”, a explicat Anca Marinescu.

„Vom face lucrurile să se întâmple”

Anca Marinescu punctează faptul că Sistemul de Garanție-Returnare este un parteneriat public-privat de succes.

„Întotdeauna este important să fie cât mai multe părți la masă, să se discute lucrurile transparent, pentru că și Sistemul de Garanție-Returnare așa a ajuns să aibă acest succes pe care îl vedem astăzi – prin colaborarea dintre toate părțile implicate. Sistemul de Garanție-Returnare este un parteneriat public-privat de succes și aceste discuții ne arată că întotdeauna dialogul între mediul privat și autorități va duce la o evoluție din ce în ce mai bună. Suntem departe de a avea o economie circulară, nu doar în România. Ne uităm la faptul că suntem încă la doar 1,3% circularitate, dar, discutând și făcând pasul următor – acela de a pune în practică proiecte care se unesc – vom reuși să facem lucrurile să se întâmple”, a completat aceasta.

Ajunsă la cea de-a șasea ediție, conferința “RECYCLE NOW UNITED” rămâne o platformă esențială de dialog și cooperare, menită să evidențieze rolul crucial al reciclării, al economiei circulare și al inovației în atingerea obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel național și european.

Parteneri principali ai evenimentului Gândul Recycle Now United au fost: RetuRO, Greenpoint, Asociația Oirep Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a

Anca Marinescu, RetuRO: „Aproape 3,5 miliarde ambalaje au fost colectate în 2024 prin SGR. În total, aproape 230.000 t de materiale”

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
14:15
Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
FOTO-VIDEO STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
14:14
STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
VIDEO EXCLUSIV Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United: „Industria de reciclare trebuie să se dezvolte în mod accelerat”
13:25
Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United: „Industria de reciclare trebuie să se dezvolte în mod accelerat”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu ai cum să te duci în SUA și să le vorbești soluția celor două state în Orientul Mijlociu
13:00
Valentin Stan: Nu ai cum să te duci în SUA și să le vorbești soluția celor două state în Orientul Mijlociu
ACTUALITATE Valentin Stan: Din 2022 se pregătește o intervenție militară a României pe traseul Republica Moldova
12:30
Valentin Stan: Din 2022 se pregătește o intervenție militară a României pe traseul Republica Moldova
ACTUALITATE Valentin Stan: În baza LEGII apărării naționale, dacă un cetățean român este prins într-un conflict, armata română poate trece frontiera
12:00
Valentin Stan: În baza LEGII apărării naționale, dacă un cetățean român este prins într-un conflict, armata română poate trece frontiera
Mediafax
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale, despre viitorul muncii: „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator”
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
Actorul pe care toți îl ironizau. N-a avut talent, dar a făcut istorie în cinematografie
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Cine era femeia care a fost ucisă pe trecerea de pietoni de la Apărătorii Patriei? Aceasta avea, de fapt, doi copii. Fiul cel mare o suna neîncetat în timp ce medicii încercau să îi salveze viața
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Somnul animalelor de companie: Cât dorm câinii și pisicile și ce spune asta despre sănătatea lor
EXTERNE AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
14:25
AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
EXTERNE Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
14:22
Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
POLITICĂ George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
14:17
George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
EXTERNE Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
14:09
Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
EVENIMENT Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”
13:57
Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”