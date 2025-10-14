Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United: „Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare”

În 2025, returnarea ambalajelor SGR a devenit un obicei în rândul românilor. În primele opt luni ale acestui an, oamenii au returnat aproximativ 3,6 miliarde de ambalaje, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 255.000 de tone de materiale – PET, aluminiu şi sticlă. Astfel, volumul ambalajelor returnate a depășit totalul înregistrat în 2024.

Anca Marinescu, Corporate Affairs and Communication Manager, RetuRO, a declarat, în cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United, că s-au colectat 7 miliarde de ambalaje până în prezent.

„Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare. S-au colectat aproape 7 miliarde de ambalaje de la lansarea sistemului, iar la acest început de an am avut rate de returnare foarte bune. Am mers cu 80% rată constantă încă din august anul trecut, ceea ce înseamnă că oamenii s-au obișnuit cu sistemul, că îl folosesc cu multă încredere și că noi nu putem de acum înainte decât să facem lucruri și mai bune”, a precizat Anca Marinescu.

„Am dezvoltat o soluție de aparat mobil de colectare”

RetuRO a implementat în mediul rural RVM Mobil, o soluție pentru colectarea ambalajelor SGR.

„Atenția noastră merge, așa cum am spus de la începutul lui 2025, către zonele rurale, pentru că acolo există o mai mică accesibilitate a sistemului pentru consumatori. Ne-am dorit foarte mult ca aceștia să devină și ei familiari cu acest sistem și să-i încurajăm pe micii comercianți care fac colectare manuală, care nu au aparate automate de gestionare a ambalajelor, să intre și ei în sistem, să înceapă să colecteze de la consumatori din ce în ce mai mult. Astfel, am dezvoltat o soluție de aparat mobil de colectare – un RVM de mari dimensiuni care se plimbă prin aceste zone rurale. Vom avea 10 județe până la sfârșitul anului. În acest moment avem șase județe prin care camioanele noastre se plimbă și colectează ambalaje de la mici comercianți. Este o soluție care le dă micilor comercianți încredere că își văd ambalajele în timp real, preluate de către RetuRO.

Știu exact cantitatea, numărul de ambalaje pe care le-au predat, știu exact suma de bani pe care RetuRO le-o va da și știu exact că într-o săptămână își primesc acești bani. Este o facilitate pe care noi am gândit-o pentru a-i încuraja să intre în Sistemul de Garanție-Returnare, să facă colectarea de la oameni. Așa că toți comercianții mici din Prahova, Dâmbovița, Dolj, Olt, Bacău și Vrancea au în acest moment aceste camioane pe traseu. Nu trebuie decât să intre în aplicația de comerciant RetuRO și să plaseze o comandă pentru a beneficia de această facilitate. Până la sfârșitul anului vom fi și în Suceava, Botoșani, Călărași și Ialomița”, a explicat Anca Marinescu.

„Vom face lucrurile să se întâmple”

Anca Marinescu punctează faptul că Sistemul de Garanție-Returnare este un parteneriat public-privat de succes.

„Întotdeauna este important să fie cât mai multe părți la masă, să se discute lucrurile transparent, pentru că și Sistemul de Garanție-Returnare așa a ajuns să aibă acest succes pe care îl vedem astăzi – prin colaborarea dintre toate părțile implicate. Sistemul de Garanție-Returnare este un parteneriat public-privat de succes și aceste discuții ne arată că întotdeauna dialogul între mediul privat și autorități va duce la o evoluție din ce în ce mai bună. Suntem departe de a avea o economie circulară, nu doar în România. Ne uităm la faptul că suntem încă la doar 1,3% circularitate, dar, discutând și făcând pasul următor – acela de a pune în practică proiecte care se unesc – vom reuși să facem lucrurile să se întâmple”, a completat aceasta.

Ajunsă la cea de-a șasea ediție, conferința “RECYCLE NOW UNITED” rămâne o platformă esențială de dialog și cooperare, menită să evidențieze rolul crucial al reciclării, al economiei circulare și al inovației în atingerea obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel național și european.

