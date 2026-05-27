(P) O nouă stradă asfaltată în Sectorul 5. Lucrările pe Intrarea Șimleu au fost finalizate

Bucureștenii de pe Intrarea Șimleu scapă definitiv de noroi și gropi. Un fost drum de pământ a fost transformat complet de Infrastructură Sector 5 într-o arteră modernă, sigură și accesibilă.

Infrastructură 5: „Intrarea Șimleu a fost asfaltată”

„Lucrarea de pe Intrarea Șimleu a fost finalizată, iar drumul de pământ a fost transformat într-o stradă asfaltată, mai sigură și mai accesibilă pentru locuitorii din zonă. Această intervenție a venit ca răspuns la sesizările repetate ale cetățenilor privind starea precară a carosabilului și disconfortul creat în trafic, mai ales în perioadele cu precipitații”, transmite Infrastructură 5, pe Facebook.

Deși strada se află în administrarea Administrației Străzilor București, Primăria Sectorului 5 a făcut demersurile necesare pentru preluarea și realizarea lucrării, astfel încât intervenția să poată fi dusă la bun sfârșit de către Infrastructură 5.

„Continuăm să identificăm străzile care au nevoie de intervenții similare și să solicităm aprobările necesare pentru a putea acționa acolo unde este nevoie”, mai precizează administrația locală.

