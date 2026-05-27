Cadrele militare râd de declaraţiile lui Radu Miruţă şi-l invită la instrucţie: „Te aştept lângă mine, noaptea, cu arma asta nouă”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus, miercuri, pentru Gândul, că a aflat de ce România a cumpărat arme cu care militarii români pot trage doar pe timp de zi.

Ministrul fusese întrebat recent, într-un interviu, care este explicaţia, iar Radu Miruţă a răspuns atunci că nu ştie de ce s-a procedat astfel.

Miercuri, însă, radu Miruţă a aflat şi de ce s-a procedat în acest fel. Declaraţia sa a fost urmată şi de un comunicat de presă din partea Ministerului Apărării Naţionale.

„În ceea ce privește aparatura optică și optoelectronică, inclusiv echipamentele utilizate pentru misiuni pe timp de zi și de noapte, aceasta este finanțată separat, din bugetul național, și nu face parte integral din programul SAFE. Pentru eficientizarea achizițiilor, aparatura a fost împărțită în două categorii:

– aparatură optică de ochire pe timp de zi/noapte, care va fi achiziționată odată cu recepționarea noului sistem de armament individual;

– aparatură optică și optoelectronică pentru misiuni specifice, categorie pentru care au fost deja realizate achiziții punctuale. Cele două programe sunt complementare și se dezvoltă în paralel, astfel încât echipamentele de ochire și observare să fie adaptate tehnic noului tip de armament care va intra în dotarea Armatei României”, spune Miruţă, pentru Gândul, la Cotroceni, confirmat şi de MApN printr-un comunicat, ulterior.

Cadrele militare au altă părere şi spun că respectivele aparate nu ar exista, în realitate

Numai că, atât ministrul, cât şi ministerul pe care îl conduce, sunt contrazişi imediat de angajaţii din sistem care afirmă exact contrariul.

Cadrele militare îl lansează şi o invitaţie ministrului Miruţă care spune că noile arme care vor intra în dotarea Armatei Române au deja cumpărate aparatele night vision.

„Te aştept lângă mine, noaptea, cu arma asta nouă, când va veni momentul”.

Postarea de pe Facebook nu a rămas fără ecou. Mai mulţi colegi de serviciu s-au grăbit să susţină spusele militarului cu comentarii.

Printre altele, Radu Miruţă este invitat de oamenii din armată, mai mult sau mai puţin într-o manieră amabilă, să facă parte dintr-un program de instrucţie militară.

„Miruţă ăsta ar trebui să facă măcar 4 săptămâni de instrucţie, la mine în pluton, ca să înveţe să respecte Armata”, îi transmite un alt cadru militar.

RECOMANDAREA AUTORULUI: