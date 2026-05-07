Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură 5: Reparații locale ale carosabilului pe mai multe străzi din Sectorul 5

Echipele Infrastructură 5 au realizat lucrări de reparații locale ale carosabilului pe mai multe străzi din Sectorul 5. Potrivit administrației locale, intervențiile fac parte din programul de lucru constant, prin care se urmărește creșterea calității spațiului public și rezolvarea punctuală a problemelor semnalate în comunitate.

„Continuăm lucrările de reparații locale și modernizare!

Echipele noastre au executat lucrări în zonele Mușat Rădulescu, Filofteia Gheorghiu, Louis Pasteur și Mitropolit Dosoftei, cu scopul de a îmbunătăți infrastructura locală și condițiile de circulație pentru locuitori.

Intervențiile fac parte din programul nostru de lucru constant, prin care urmărim creșterea calității spațiului public și rezolvarea punctuală a problemelor semnalate în comunitate”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

