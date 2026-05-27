Parlamentul maghiar anulează retragerea Ungariei din CPI, inițiată de guvernul lui Viktor Orbán

Parlamentul Ungariei a votat menținerea țării în cadrul Curții Penale Internaționale (CPI), anulând procedura de retragere lansată în 2025 de guvernul condus de Viktor Orbán. Decizia a fost adoptată prin procedură excepțională și va intra în vigoare după promulgarea oficială.

Parlamentul revocă decizia adoptată în 2025

Parlamentul Ungariei a aprobat miercuri o lege prin care țara își păstrează statutul de membru al Curții Penale Internaționale, anulând astfel procesul de retragere inițiat în 2025 de executivul condus atunci de Viktor Orbán.

Potrivit portalului maghiar 24.hu, parlamentarii au votat, printr-o procedură excepțională, revocarea deciziei privind ieșirea Ungariei din acest organism internațional.

Proiectul de lege a fost susținut de 133 de parlamentari ai Partidului Tisza, în timp ce 37 de membri ai alianței Fidesz-KDNP au votat împotrivă. Actul normativ va intra în vigoare în ziua următoare promulgării oficiale.

Retragerea, anunțată după vizita lui Netanyahu

Guvernul Viktor Orbán anunțase retragerea Ungariei din CPI în aprilie 2025, la scurt timp după sosirea în țară a premierului israelian Benjamin Netanyahu, aflat într-una dintre rarele sale deplasări externe.

La acel moment, Curtea Penală Internațională emisese un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Autoritățile de la Budapesta au respins ideea unei eventuale arestări și au calificat mandatul drept „obraznic”.

Noul executiv promite menținerea Ungariei în CPI

Actualul premier, Peter Magyar, s-a angajat să oprească retragerea și să păstreze Ungaria în cadrul Curții Penale Internaționale.

Textul adoptat miercuri arată că menținerea apartenenței la CPI este necesară „în interesul păcii și securității internaționale și pentru protecția drepturilor omului”, subliniind că persoanele responsabile pentru cele mai grave crime internaționale trebuie trase la răspundere în fața unui tribunal internațional.

Ce este Curtea Penală Internațională

Curtea Penală Internațională a fost înființată în urmă cu peste două decenii pentru a judeca persoane acuzate de crime de război, crime împotriva umanității și genocid.

