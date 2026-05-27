Ciucu îl îndeamnă pe Nicușor să devină "jucător". PSD ar trebui îmbrâncit la guvernare

Vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, îl îndeamnă pe președintele Nicușor Dan să devină ”jucător”.  PSD ar trebui împins spre guvernare. Primarul Capitalei susține că PSD-ul ”trebuie să arate ce poate”.   Nicușor Dan nu trebuie să-și asume criza politică generată de PSD și AUR, crede Ciucu.

”De peste trei săptămâni au dărâmat Guvernul. Perioada aceasta este esențială pentru România. Nu înțeleg două lucruri:

  • 1. De ce PSD fuge de răspundere și nu propune un premier, venind cu o soluție la problema creată chiar de ei?
  • 2.  De ce domnul Preşedinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului?

Ciucu îi cere Președintelui să nu mai protejeze PSD

De ce să-și asume dl. Președinte guvernarea grea cu un om de-al lui? Ca doar nu dânsul este vinovat de criza politică creată de PSD…

Nu cred că PSD mai trebuie protejat și să ne trezim iarăşi cu ei, peste doi ani, la alegerile din 2028, cum ne țin iar lecții!

Acum au şansa să ne arate cum fac ei majorități și ce soluții geniale au pentru guvernare!”, postează Ciprian Ciucu.

Bolojan pe aceași linie cu Ciucu. „PSD, după ce a dărâmat guvernul, a dispărut prin boscheți de trei săptămâni”

Aceeași opinie o are și premierul. Întrebat miercuri la DigiFM dacă ar mai accepta să revină în fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a spus:

„PSD după ce a dărâmat guvernul iresponsabil, de trei săptămâni se ascunde prin boscheți. După moțiunea de cenzură am constatat că PSD e capabil să facă o majoritate cu AUR. Deci răspunderea e la ei. Dacă nu pot face acest lucru, ar trebui căutat alte variante. PNL a demonstrat și anul trecut când nimeni nu se înghesuia să fie premier, că poate fi un partid serios. Am analizat această variantă, inclusiv cu mine, dacă va fi cazul”.

