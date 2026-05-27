Zelenski cere sprijin „urgent“ de la Trump. Ucraina rămâne fără apărare aeriană. „Vă rog să ne ajutați“

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a trimis o scrisoare urgentă lui Donald Trump în care îl avertizează cu privire la deficitul critic de sisteme de apărare aeriană din Ucraina, în special a capacităților de apărare antirachetă, a aflat Kyiv Independent. Apelul lui Zelenski vine într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile aeriene asupra Ucrainei și amenință public cu un nou val de lovituri asupra Kievului, inclusiv atacuri asupra a ceea ce Moscova a descris drept „centrele de decizie” ale Ucrainei.

„În ceea ce privește apărarea aeriană împotriva rachetelor, ne bazăm pe prietenii noștri”, se arată în scrisoarea consultată de Kyiv Independent. „În ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice, ne bazăm aproape exclusiv pe Statele Unite.”, a subliniat Zelenski.

Potrivit sursei citate, oficialii ucraineni se tem că stocul limitat de rachete de interceptare Patriot și de alte sisteme furnizate de Occident nu va putea face față bombardamentelor.

„Situația este cu adevărat dificilă în ceea ce privește apărarea antibalistică”, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă familiarizată cu problema.

Conform acestei surse, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanishyna, a transmis scrisoarea către Casa Albă, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și alți membri ai Congresului.

Kievul nu este mulțumit de ritmul programului PURL

Mesajul reflectă, de asemenea, îngrijorarea tot mai mare a Kievului cu privire la dificultățile întâmpinate în procurarea de arme prin intermediul programului „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL), care permite aliaților NATO să finanțeze achiziționarea de arme americane pentru Ucraina.

„Ritmul actual al livrărilor prin programul PURL nu mai ține pasul cu gravitatea amenințării cu care ne confruntăm”, se menționează în scrisoare. „Vă rog să ne ajutați să protejăm spațiul aerian al Ucrainei de rachetele rusești.” „În numele poporului ucrainean, adresez o rugăminte respectuoasă președintelui și Congresului SUA să rămână implicați”, se menționează în scrisoare. „Și să ne ajute să obținem acest instrument vital de protecție împotriva terorii rusești — rachetele Patriot PAC-3 și alte sisteme — pentru a opri rachetele balistice rusești și alte atacuri cu rachete din partea Rusiei.”

Cel mai recent atac de amploare al Rusiei a evidențiat presiunea tot mai mare exercitată asupra sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că forțele ruse au lansat 90 de rachete și 600 de drone în cadrul unui atac masiv desfășurat în noaptea de 24 mai.

Pe 16 aprilie, Zelenski i-a cerut comandantului Forțelor Aeriene, Mykola Oleshchuk, să contacteze de urgență țările partenere care s-au angajat să furnizeze rachete Patriot și alte echipamente de apărare aeriană, pe fondul diminuării continue a stocurilor de rachete de interceptare ale Ucrainei.

Această directivă a venit în urma avertismentului lansat de Zelenski, potrivit căruia stocurile de rachete Patriot fabricate în SUA au ajuns la un nivel critic.

Rusia a anunțat planuri pentru o nouă serie de lovituri masive cu rachete de lungă distanță asupra Kievului pe 25 mai, precizând că acestea ar fi de fapt un răspuns pentru o lovitură ucraineană în regiunea ocupată Luhansk.

Rusia a susținut că lovitura ucraineană a lovit o cămin studențesc, în timp ce Kievul a afirmat că a vizat o bază de comandă a dronelor rusești.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, i-a comunicat secretarului de stat american, Marco Rubio, în cadrul unei convorbiri telefonice din 25 mai, că Moscova intenționează să lanseze atacuri asupra „centrelor de decizie” ucrainene și a îndemnat Washingtonul să evacueze Ambasada SUA de la Kiev.

În scrisoarea sa, Zelenski afirmă că spațiul aerian al Ucrainei poate fi protejat.

„Majoritatea rachetelor rusești pot fi oprite”, a declarat el.

