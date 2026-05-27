Televiziunea de stat iraniană a publicat noi detalii din „cadrul inițial neoficial pentru un memorandum de pace” între Statele Unite și Iran, relatează Sky News.

Potrivit draftului de proiect, forțele militare americane se vor retrage din vecinătatea Iranului și vor ridica blocada navală asupra porturilor iraniene. În schimbul acestei concesii, Iranul se angajează să redeschidă traficul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz la nivelul de dinainte de război în termen de o lună de la semnarea acordului. În tot acest timp, Teheranul trebuie să curețe apele strâmtorii de minele pe care le-a amplasat la începutul conflictului.

Gestionarea traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz va fi realizată de Iran în cooperare cu Omanul. Dacă în cele din urmă se ajunge la un acord final în termen de 60 de zile, acesta va fi aprobat sub forma unei rezoluții obligatorii a Consiliului de Securitate al ONU.

În prezent, cadrul acordului de pace nu este finalizat, iar Iranul nu va lua nicio măsură fără o „verificare tangibilă”, anunță presa de la Teheran.

Recomandările autorului: