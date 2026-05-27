Iranul se dovedește o nucă mai tare decât au crezut inițial SUA. Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, analistul politic Ștefan Popescu, au dialogat pe tema statutului dovedit al Iranului de forță tehnologică și științifică redutabilă.

Acțiunile de forță ale Statelor Unite și Israelului în Iran au consolidat regimul, a observat expertul. Ștefan Popescu a explicat că în spatele rezistenței republicii islamice se ascunde un capital extrem de valoros.

Primul adversar de talie pentru americani

Practic, regimul de la Teheran e primul adversar de talie pentru americani, lucru recunoscut foarte recent și în fața Congresului.

„ Iranul este o putere tehnologică și științifică de prim rang, cu un complex militar-industrial foarte serios. Asta nu înseamnă să facem apologia, dar trebuie să constatăm niște lucruri evidente. Adică în momentul în care distrugi dispozitivul de baze militare americane, acum au recunoscut și americanii, ați văzut, în fața Congresului, că distrugerile au fost mai mari decât ce s-a comunicat. Avioane sau radare distruse, radare de miliarde de dolari, 1 miliard și ceva bucata“.

Iranul a reușit un acord nesperat în regiune

În egală măsură, a mai observat invitatul, Iranul a reușit să se impună și în domeniul de alianțe din Orientul Mijlociu. Ca dovadă, acordul semnat cu Arabia Saudită, care a admis că nu își poate apăra de una singură infrastructura critică.

Și nu numai dispozitivul american, domeniul de alianțe,arhitectura americană în condițiile în care Arabia Saudită,pentru că Arabia Saudită a constatat un lucru. Nu poți să aperi o infrastructură critică, o rafinărie. Cum poți să o aperi? Oricât de înarmat… Dacă nici Arabia Saudită nu avea echipamente moderne,și beneficia și de protecție americană, n-au reușit.Și până la urmă ce au făcut? Un acord cu Iranul. Au ținut seama de existența Iranului.Ceea ce fac și americanii prin această schiță de acord, care în orice caz nu înseamnă rezolvarea conflictului, ci înghețarea lui.

„Per ansamblu, regimul (de la Teheran) este stabil și coeziv”, a conchis Ștefan Popescu.

