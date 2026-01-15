(P) De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul în forță cu 1.905 vânzari

BYD marchează un decembrie de referință pe piața din România și in statistica inmatricularilor, plasand BYD SEAL U DMi pe locul 1 in topul celor mai vandute modele PHEV si BYD Dolphin Surf pe locul 2 în segmentul turismelor electrice.

Într-o lună în care piața auto românească a atins 21.312 înmatriculări, BYD a înregistrat rezultate remarcabile în segmentele vehiculelor 100% electrice (EV) și hibride plug-in (PHEV), confirmând dinamica pozitivă a brandului pe plan local. BYD Seal U DM-i a dominat piața PHEV, devenind cel mai bine vândut model plug-in hybrid din România în luna decembrie, cu 218 unități înmatriculate. Autonomia ridicată, eficiența și experiența de condus electrificată l-au consacrat drept un reper al segmentului. La nivel european, succesul este confirmat de faptul că BYD Seal U DM-i s-a impus drept cel mai vândut model plug-in hybrid din Europa în 2025.

In segmentul electricelor, BYD Dolphin Surf, s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai vândute modele electrice din România în decembrie, cu 126 de înmatriculări. Compact, eficient și adaptat mobilității urbane, Dolphin Surf continuă să atragă șoferii care fac tranziția către mobilitatea 100% electrică.

Performanța s-a concretizat prin locul 2 pe piața cumulată EV + PHEV și locul 3 în segmentul complet electric (EV) la nivel național, poziționări care reflectă interesul tot mai mare al clienților români pentru soluții de mobilitate electrică eficiente și sustenabile.

La nivelul întregului an 2025, piața auto din România a însumat 156.803 unități, în creștere cu 3,7% față de 2024. În acest context, BYD a înregistrat 900 de înmatriculări de vehicule electrificate, consolidându-și prezența pe piața locală. Brandul s-a clasat pe locul 6 în clasamentul anual al vehiculelor 100% electrice (EV), locul 9 în segmentul plug-in hybrid (PHEV) și locul 8 în clasamentul combinat EV + PHEV, rezultate care reflectă evoluția constantă a mărcii în segmentele de mobilitate electrică.

“Deși la momentul lansării ne bazam pe un program Rabla început în luna Mai 2025, cu o valoare a tichetului de două ori mai mare, iată că BYD a fost achiziționat de către clienți și în lipsa programului. Am vândut 1.905 masini, livrat 1.500 unități și înmatriculat 900. În primele două luni s-au epuizat stocurile de BYD Sealion 7 și BYD Seal, vedetele portofoliului rămânând BYD Seal U DMi cu peste 700 unități vândute și BYD Dolphin Surf cu peste 650 unități vândute”, a menționat Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România.

Aceste rezultate sunt cu atât mai relevante cu cât BYD a fost prezent oficial pe piața din România doar din luna mai 2025, indicând o adoptare rapidă a brandului. BYD a depășit în 6 luni branduri consacrate, apropiind-se de mărcile prezente pe piață de mai mult de 10 ani. Si poate cel mai important, atinge aceste performanțe cu motorizări green, electrice + PHEV.

Totodată, BYD a fost marca chineză numărul 1 în România în 2025 pentru înmatriculările EV și PHEV, consolidându-și poziția pe piață.

BYD își consolidează angajamentul față de mobilitatea electrică, printr-o gamă de autovehicule electrice și plug-in hybrid eficiente și accesibile. Susținut de performanța locală și de statutul său de lider global, brandul este pregătit să joace un rol cheie în evoluția mobilității durabile din România.

Performanța BYD se confirmă și la nivel global, subliniind consistența strategiei și amploarea creșterii brandului. În 2025, BYD a depășit Tesla, devenind cel mai mare producător mondial de automobile complet electrice (BEV), cu 2,25 milioane de unități vândute, față de 1,64 milioane livrate de Tesla. Această evoluție marchează o schimbare semnificativă în industria auto globală și confirmă faptul că rezultatele înregistrate local se înscriu într-o dinamică internațională puternică, susținută de creșterea constantă a cererii pentru soluțiile de mobilitate electrică dezvoltate de BYD.