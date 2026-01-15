Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești

Costul mesei zilnice diferă în funcție de orașul în care locuiești sau muncești. În acest caz este vorba de alimentația de subzistență, nu de zile și necesități speciale. Cum este firesc, în regiunile prospere din România prețurile sunt ușor mai mari.

Pâinea noastră cea de toate zilele, pentru cumpătați.

Mic dejun: Oua, brânză, pâine, legume sau cereale/iaurt + cafea/ceai.

Prânz: O ciorbă/supă și un fel principal (ex: pui/porc cu garnitură de cartofi/orez/legume)

Cină: Ceva mai ușor (ex: paste, salate cu proteină sau resturi de la prânz).

Variația de costuri: Orașele din vest (Cluj, Timișoara, Arad sau Oradea) și Capitala au prețuri la alimente proaspete cu aproximativ 5-10% mai mari față de orașele din sud sau est, din cauza costurilor logistice și a puterii de cumpărare locale.

