Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado

15 ian. 2026, 15:51, Știri externe
Statele Unite au confiscat încă un petrolier care transporta petrol din Venezuela, au transmis doi oficiali americani pentru Reuters marți.

Anunțul a fost făcut înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado.

Este al șaselea vas confiscat în ultimele săptămâni de către SUA.  Reuters informează că vasul a fost interceptat în Marea Caraibilor.

