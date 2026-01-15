Prima pagină » Știri externe » Povestea tânărului de 26 de ani care urma să fie spânzurat în Iran. Amânarea execuției lui Erfan Soltani l-a făcut pe Trump să se mai gândească dacă atacă Teheranul

15 ian. 2026, 15:26, Știri externe
Execuția tânărului iranian de doar 26 de ani, Erfan Soltani, arestat săptămâna trecută în timpul protestelor masive din Iran, a fost amânată. Rudele lui au anunțat acest lucru activiștilor și agenției Associated Press. Cu toate acestea, conform spuselor lor, Soltani nu a fost eliberat și rămâne în continuare în mâna autorităților. Este primul protestatar condamnat la moarte prin spânzurare de regim în actualul val de proteste. Este proprietarul unui magazin de haine din Karaj.

Cine este Erfan Soltani

Erfan Soltani, proprietarul unui magazin de haine din Karaj, a fost reținut în timpul protestelor masive din Iran. Soltani a fost arestat „la reședința sa privată”, în Fardis, la vest de Teheran, după ce a participat la ultimele proteste împotriva regimului de la Teheran.

Câteva zile mai târziu, autoritățile au informat familia sa că execuția sa fusese programată pentru miercuri, fără a oferi detalii suplimentare.

Autoritățile iraniene nu ar fi oferit familiei lui Soltani mai multe informații despre cazul său și a invocat doar faptul că acesta fusese arestat în legătură cu un protest. Marți, una dintre rudele lui Soltani a declarat pentru BBC Persian că o instanță a emis o condamnare la moarte „într-un proces extrem de rapid, în doar două zile”.

El a fost prezentat de organizații pentru drepturile omului ca fiind primul protestatar condamnat la moarte prin spânzurare în actualul val de revolte.

Erfan Soltani

Ulterior, sistemul judiciar de la Teheran a negat că Erfan Soltani ar fi primit o pedeapsă cu moartea, ci acuzațiile la adresa acestuia au fost retrogradate la „coluziune împotriva securității interne”, care atrage pedepse cu închisoarea, nu execuția.

Donald Trump a avut un rol în presiunea internațională care a dus la această amânare

Donald Trump a avut un rol central în presiunea internațională care a dus la această amânare. Președintele american a declarat în repetate rânduri că Statele Unite vor lua măsuri foarte dure, inclusiv posibilitatea unor lovituri militare, dacă regimul de la Teheran începe să execute protestatarii.

Trump a declarat că SUA vor lua „măsuri foarte dure” împotriva Iranului dacă acesta execută protestatari – îndemnându-le iranienilor să „CONTINUEZE SĂ PROTESTEZE”, într-o postare pe platforma sa Truth Social. De asemenea, el a spus că a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni „până când uciderea fără sens a protestatarilor SE ÎNCHEIE. AJUTORUL ESTE PE DRUM”.

Din Biroul Oval, Trump a anunțat că a primit asigurări de la „surse importante de cealaltă parte” că uciderile și planurile de execuție s-au oprit. El a postat ulterior pe rețelele sociale că vestea ne-executării lui Soltani este „o veste bună”. Deși execuția a fost amânată, activiștii în drepturile omului din Iran avertizează că riscul rămâne, deoarece regimul de la Teneran a precizat că procesele protestatarilor vor continua rapid.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat la vestea că sistemul judiciar iranian a declarat, potrivit presei de stat, că Erfan Soltani nu a fost condamnat la moarte

Peste 2.500 de persoane au fost ucise până în prezent, potrivit agenției de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA , dar se așteaptă ca numărul morților să crească substanțial, pe măsură ce regimul relaxează întreruperea comunicațiilor impusă începând cu 8 ianuarie.

Iranul, pus în dificultate: „Nu există nicio spânzurare azi sau mâine sau în viitor”

Canalele de comunicare dintre Washington și Teheran l-au liniștit pe Donald Trump, după ce Iranul a clarificat că a încetat să mai execute protestatarii și nu plănuiește execuțiile protestatarilor. Asta a redus teama de o escaladare imediată a conflictului, anunță Financial Times. Într-o intervenție pentru postul Fox News, ministrul de Externe din Iran, Abbas Araghchi, a declarat că nu vor exista condamnări la moarte prin spânzurare în Iran.

„Nu există nicio spânzurare azi sau mâine, sau în viitor. Nu există niciun niciun astfel de plan”, a spus Araghchi.

