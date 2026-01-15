O opțiune pentru bucureșteni. Ce poți cumpăra în Franța dacă vinzi un apartament din Balta Albă

În Franţa, țara care poate fi percepută ca cea mai exclusivistă țară din lume, un apartament de lux, o adevărată bijuterie arhitecturală, este scos la vânzare la un preţ de apartament cu două camere în Bucureşti, preia Observator. Un resort de 50-55 mp poate fi cumpărat la prețuri în jur de 72.000€. Evident, impozitul depășește sensibil taxele din Pantelimon.

Aflat în inima comunei Trélissac, Castelul Magne a fost construit între 1864 și 1869 în stilul celui de-al Doilea Imperiu, cu influențe renascentiste, de către Alfred Magne, fiul lui Pierre Magne, fost ministru de finanțe al lui Napoleon al III-lea, se arată pe siteul de vânzări Espaces Atypiques. Proprietatea se întinde pe un teren de aproape 4 hectare, la 4 km est de Périgueux, și este compusă dintr-o clădire principală înaltă, dreptunghiulară și impunătoare, încadrată de două pavilioane, fiecare având un turn poligonal.

Azilul de lux

Castelul a fost cedat orașului Périgueux în 1950, cu condiția instalării unui azil acolo, o dorință îndeplinită până când a fost reabilitat la începutul anilor 2000 pentru a instala un complex cu 24 de apartamente și înregistrat în Monumentele Istorice în 2004.

Apartament duplex luminos, situat la ultimul etaj, orientat spre vest, este inundat de lumină, iar frumosul living de aproape 50 m2 redă acest efect prin parchetul solid care prelungește efectul, se mai arată pe siteul agenţiei.

„O bucătărie deschisă, utilată și mobilată vă permite să nu fiți izolați de oaspeți și asigură caracterul practic al acesteia. Un vestiar și o toaletă cu lavoar completează accesul la acest prim nivel. O scară discretă și bine proiectată oferă acces la al doilea palier și la zona de dormit, unde duce la trei dormitoare și o baie. Priveliștea uluitoare accesibilă din cele trei dormitoare asigură un spectacol. În cele din urmă, un loc de parcare și o pivniță alcătuiesc, de asemenea, această proprietate, fiind disponibil accesul la parcul amenajat. A trăi aici înseamnă a trăi diferit, având certitudinea de a participa la o experiență unică și deosebită. Magazinele sunt la 5 minute distanță, iar apartamentul este clasificat, scutit de DPE (Diagnostic de Performanță Energetică)”, mai scrie Espaces Atypiques.

Iar preţul pentru o astfel de bijuterie este de doar 89.000 de euro.

Ofertele din București

București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României, +20%, iar Capitala a fost urmată de Craiova, creștere cu 19% și Timișoara, creștere cu 12%.

Astfel, în decembrie 2025, prețul mediu solicitat pentru locuințele vechi din București a ajuns la 2.528 euro/mp, în creștere cu 22% comparativ cu decembrie 2024, în timp ce prețul mediu pentru locuințele noi a crescut într-un ritm mai puțin alert, cu 18%, la 2.025 euro/mp.

Potrivit siteurilor de imobiliare, prețurile apartamentelor cu 2 camere în Popești-Leordeni variază, dar media este în jurul valorii de 90.000 – 92.000€ pentru apartamente noi, gata de mutare, cu suprafețe în jur de 50-55 mp, în timp ce unități mai vechi pot fi găsite la prețuri mai mici, în jur de 72.000€.

