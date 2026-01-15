Prima pagină » Actualitate » Un bărbat căutat pentru uciderea mamei sale, în Franța, a fost prins în România după două luni

Un bărbat căutat pentru uciderea mamei sale, în Franța, a fost prins în România după două luni

15 ian. 2026, 15:35, Actualitate

Tânărul acuzat că și-ar fi ucis mama, medic cardiolog din Molsheim, a fost arestat în Cluj-Napoca, după aproximativ opt săptămâni în care s-a aflat în fugă. Suspectul, pe numele căruia exista un mandat internațional de arestare, a fost prins într-un centru comercial, iar autoritățile franceze au declanșat procedurile pentru extrădare.

Arestare într-un centru comercial din Cluj-Napoca

Informația privind capturarea tânărului de 23 de ani a fost confirmată de procurorul din Strasbourg, după ce a apărut inițial în presa regională din Alsacia. Poliția din Cluj-Napoca a transmis că suspectul a fost localizat miercuri, 14 ianuarie, într-un mall din oraș.

„Mai multe echipe operaționale ale inspectoratului au fost înființate în municipalitatea Cluj-Napoca și au efectuat verificări la fața locului, inclusiv oprirea și controlul mijloacelor de transport”.

După identificare, tânărul a fost imobilizat și dus pentru verificări. „Cazul a fost preluat de Departamentul de Investigații Penale al Inspectoratului, iar persoana trebuie adusă la Parchetul de la Curtea de Apel din Cluj, pentru a putea lua măsuri legale”, a mai precizat reprezentantul poliției.

Autoritățile române au informat deja partea franceză, iar dosarul a ajuns pe masa unui judecător de instrucție din Strasbourg, în vederea extrădării.

Crima care a șocat comunitatea din Molsheim

Femeia, medicul cardiolog, în vârstă de 50 de ani, a fost găsită moartă în propria locuință pe 30 octombrie 2025. Trupul acesteia era carbonizat, iar descoperirea a fost făcută după ce o secretară de la cabinetul medical a alertat autoritățile, îngrijorată că doctorița nu ajunsese la serviciu.

Jandarmii sosiți la fața locului au simțit un miros puternic de fum și au chemat pompierii, care au găsit corpul femeii în interiorul casei. Încă de la început, fiul victimei a fost considerat principalul suspect, iar câteva zile mai târziu a fost lansat un apel public pentru găsirea acestuia. După mai bine de două luni de căutări, ancheta a dus la arestarea lui în România.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Motivul incredibil pentru care un bărbat și-a UCIS mama, faptă pentru care a fost condamnat la închisoare pe viață: „Mi-am pierdut capul”

„Monstrul de la Sâmburești”. Modul șocant prin care un bărbat și-a ucis mama, de 91 de ani

Recomandarea video

Citește și

INEDIT O opțiune pentru bucureșteni. Ce poți cumpăra în Franța dacă vinzi un apartament din Balta Albă
16:11
O opțiune pentru bucureșteni. Ce poți cumpăra în Franța dacă vinzi un apartament din Balta Albă
ACTUALITATE Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești
15:44
Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești
CONTROVERSĂ CTP, necruțător cu Binomul liberal: „Imunitatea Bolojan, niznaiul Ciucu. Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”
15:33
CTP, necruțător cu Binomul liberal: „Imunitatea Bolojan, niznaiul Ciucu. Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”
PORTRET Povestea tânărului de 26 de ani care urma să fie spânzurat în Iran. Amânarea execuției lui Erfan Soltani l-a făcut pe Trump să se mai gândească dacă atacă Teheranul
15:26
Povestea tânărului de 26 de ani care urma să fie spânzurat în Iran. Amânarea execuției lui Erfan Soltani l-a făcut pe Trump să se mai gândească dacă atacă Teheranul
LIFESTYLE Băutura românească populară printre turiștii străini. Au fost cuceriți de la prima înghițitură
15:19
Băutura românească populară printre turiștii străini. Au fost cuceriți de la prima înghițitură
TRAGEDIE O pensionară din Oradea luptă de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite
14:48
O pensionară din Oradea luptă de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
O capitală europeană impune o limită de viteză de 30 km/h. La cât vor ajunge amenzile pentru șoferii care nu respectă legea
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Istoria aricilor: cum au ajuns aceste mamifere adorabile să fie asociate cu vrăjitoria?
ARMATĂ Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu
16:09
Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu
ULTIMA ORĂ Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi
16:08
Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi
NEWS ALERT Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado
15:51
Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado
HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2026. Berbecii se concentrează pe relația cu familia
15:00
Horoscop 16 ianuarie 2026. Berbecii se concentrează pe relația cu familia
OPINIE Patrick André de Hillerin îl ia la ţintă din nou pe Radu Miruţă: „Cine poate opri aceste porniri criminale ale guvernului?”
14:44
Patrick André de Hillerin îl ia la ţintă din nou pe Radu Miruţă: „Cine poate opri aceste porniri criminale ale guvernului?”
CONTROVERSĂ Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”
14:33
Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”

Cele mai noi

Trimite acest link pe