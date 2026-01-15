Un bărbat căutat pentru uciderea mamei sale, în Franța, a fost prins în România după două luni

Tânărul acuzat că și-ar fi ucis mama, medic cardiolog din Molsheim, a fost arestat în Cluj-Napoca, după aproximativ opt săptămâni în care s-a aflat în fugă. Suspectul, pe numele căruia exista un mandat internațional de arestare, a fost prins într-un centru comercial, iar autoritățile franceze au declanșat procedurile pentru extrădare.

Arestare într -un centru comercial din Cluj-Napoca

Informația privind capturarea tânărului de 23 de ani a fost confirmată de procurorul din Strasbourg, după ce a apărut inițial în presa regională din Alsacia. Poliția din Cluj-Napoca a transmis că suspectul a fost localizat miercuri, 14 ianuarie, într-un mall din oraș.

„Mai multe echipe operaționale ale inspectoratului au fost înființate în municipalitatea Cluj-Napoca și au efectuat verificări la fața locului, inclusiv oprirea și controlul mijloacelor de transport”.

După identificare, tânărul a fost imobilizat și dus pentru verificări. „Cazul a fost preluat de Departamentul de Investigații Penale al Inspectoratului, iar persoana trebuie adusă la Parchetul de la Curtea de Apel din Cluj, pentru a putea lua măsuri legale”, a mai precizat reprezentantul poliției.

Autoritățile române au informat deja partea franceză, iar dosarul a ajuns pe masa unui judecător de instrucție din Strasbourg, în vederea extrădării.

Crima care a șocat comunitatea din Molsheim

Femeia, medicul cardiolog, în vârstă de 50 de ani, a fost găsită moartă în propria locuință pe 30 octombrie 2025. Trupul acesteia era carbonizat, iar descoperirea a fost făcută după ce o secretară de la cabinetul medical a alertat autoritățile, îngrijorată că doctorița nu ajunsese la serviciu.

Jandarmii sosiți la fața locului au simțit un miros puternic de fum și au chemat pompierii, care au găsit corpul femeii în interiorul casei. Încă de la început, fiul victimei a fost considerat principalul suspect, iar câteva zile mai târziu a fost lansat un apel public pentru găsirea acestuia. După mai bine de două luni de căutări, ancheta a dus la arestarea lui în România.

