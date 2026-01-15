Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu

În Germania, au început să fie trimise primele citații pentru comisia militară pe fondul creșterii amenințării din partea Rusiei. Forțele Armate ale Germaniei au trimis astăzi primele cinci mii de scrisori pentru selecția inițială în serviciul militar. Acestea vor fi primite în curând de toți cei care au împlinit 18 ani începând din 1 ianuarie 2026.

Guvernul german intenționează să pregătească tinerii pentru o potențială confruntare militară cu Federația Rusă, iar de anul trecut au fost efectuate exerciții militare pentru război urban. Astfel, practic, începe un nou model de serviciu militar, prin care Germania speră să crească numărul de soldați. În viitor, se plănuiește să trimită 12.500 de astfel de scrisori în fiecare săptămână.

Scrisorile conțin un cod QR și un acces de 16 cifre la un chestionar online numit „Serviciul militar”. Bărbații sunt obligați să-l completeze în termen de patru săptămâni, iar pentru femei participarea este voluntară.

În cazul ignorării, va primi mai întâi o scrisoare de reamintire prin poștă, iar apoi poate primi o amendă de până la 1.000 de euro. Chestionarul include 14 întrebări – despre educație, formă fizică și interesul pentru serviciu. Cei mai motivați și potriviți candidați vor fi invitați la un examen medical.

Din 2027, 300.000 de germani vor efectua o examinare medicală obligatorie

Începând din 1 iulie 2027, aproximativ 300.000 de bărbați de 18 ani din fiecare an de naștere vor trebui să treacă prin examenul medical. În acest scop, Forțele Armate ale Germaniei plănuiesc să deschidă 24 de noi centre de selecție.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, dorește să crească numărul de soldați de la 184.000 la 270.000 până în 2035, inclusiv prin creșterea salariilor și a primelor. Dacă nu vor fi suficienți voluntari, Bundestagul ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu.

Ieri, guvernul Germaniei a anunțat trimiterea trupelor germane în Groenlanda pentru a furniza sprijin Danemarcei în contracararea amenințărilor lui Trump privind anexarea teritoriului arctic.

Sursa Foto: Facebook

