Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi

Franța și Germania au trimis trupe de militari în Groenlanda, care vor sosi joi, pentru a contribui la consolidarea securității insulei arctice. Decizia a fost luată în urma reuniunii de la Washington între oficialii americani, danezi și groenlandezi, care s-a încheiat cu o declarație de „dezacord fundamental”. Președintele american Donald Trump râvnește teritoriul autonom al Danemarcei, pe care îl consideră esențial pentru securitatea SUA.

Aliații NATO trimit trupe în Groenlanda în cadrul unei misiuni militare europene

„Forțele armate daneze, împreună cu o serie de aliați din zona arctică și din Europa, vor analiza în următoarele săptămâni modul în care o prezență sporită și activități militare în zona arctică pot fi puse în practică”, a declarat Ministerul Apărării din Danemarca.

Până în prezent, amploarea planului de consolidare militară nu a fost făcută publică, dar primele desfășurări de trupe par să fie de mică amploare.

„Forțele armate germane au desfășurat joi dimineață o echipă de recunoaștere formată din 13 persoane la Nuuk, la bordul unui avion de transport Airbus A400M”, a declarat Ministerul Apărării german. „Cu toate acestea, consolidarea militară europeană în Groenlanda a fost un mesaj adresat administrației americane”, a declarat pentru Reuters Marc Jacobsen, profesor asociat la Colegiul Regal Danez de Apărare.

Promisiunea NATO de a consolida apărarea zonei arctice

Groenlanda și Danemarca afirmă că insula nu este de vânzare, că amenințările cu forța sunt imprudente și că problemele de securitate ar trebui rezolvate între aliați.

Țări importante din UE au susținut Danemarca, însă mulți lideri au avertizat că o ocupație militară a insulei de către SUA ar putea însemna, de fapt, sfârșitul NATO.

Înaintea reuniunii, Groenlanda și Danemarca au declarat că au început să-și intensifice prezența militară în Groenlanda și în jurul acesteia, în strânsă cooperare cu aliații NATO, ca parte a promisiunii lor de a consolida apărarea zonei arctice.

Aliații europeni, printre care Germania, Franța, Suedia și Norvegia, au declarat că vor trimite personal militar în Groenlanda pentru a începe pregătirile pentru exerciții militare mai ample, care vor avea loc în cursul acestui an.

Franța a anunțat că va staționa trupe în Groenlanda în cadrul unei misiuni arctice de „securitate europeană”

Danemarca trage concluziile după întâlnirea de la Casa Albă: “Suntem de acord că nu suntem de acord. Groenlanda este apărată de art. 5 din NATO”