Deputat SOS, prins la Parlament cu un Mercedes de 120.000 €. În declarația de avere apare doar o Dacia 1300: „E pe firmă mașina”

26 dec. 2025, 11:28, Diverse

Într-o Românie unde se vorbește tot mai des despre austeritate, despre cât de greu trăiesc oamenii, despre facturi care cresc și salarii care abia ajung la sfârșit de lună, un episod petrecut chiar în curtea Parlamentului spune altă poveste. Deputatul Mihai Caragață, ales pe listele SOS România, a apărut la birou coborând dintr-un Mercedes GLE evaluat la peste 120.000 de euro – o mașină care nu apare în declarația sa oficială de avere, potrivit Hotnews.

Mihai Caragață este deputat de Ialomița și a intrat în Parlament în alegerile din noiembrie 2024, pe listele SOS România.

„E pe firmă mașina, sunt acționar majoritar”

Caragață a precizat că deține vehiculul de dinainte de a intra în politică și că acesta este înregistrat pe firma Auto Gold Bussines, activă în domeniul auto. El a adăugat că la momentul achiziției a dedus TVA și că, după ce a devenit deputat, nu mai deduce TVA pentru reparații sau asigurări.

A costat cam 123.000 de euro, nu mai țin minte exact, cred că au trecut doi ani și jumătate de atunci. Mereu am condus mașina zilnic, mi se pare normal, legea îmi permite.”, a declarat Caragață pentru Hotnews.

În declarația de avere pe care a depus-o în iunie 2025, alesul a trecut o singură mașină: o Dacia 1300, an de fabricație 1980.

Ce spune legea

Legea actuală permite ca parlamentarii să nu includă în declarațiile de avere maşinile deținute prin firme la care sunt acționari sau asociați, ceea ce explică, formal, absența SUV-ului din declarația de avere publicată la Camera Deputaților. De altfel, o decizie a Curții Constituționale prevede chiar că declarațiile de avere nu trebuie să fie publice, ci depuse la Agenția Națională de Integritate.

Pentru a putea fi folosite de parlamentari, legea prevede că alesul fie nu deduce TVA pentru mașina achiziționată pe firmă, fie are obligația să aibă „foi de parcurs” pentru utilizarea autovehiculului.

Cele mai noi