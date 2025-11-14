Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe cercetat de polițiști după ce, vineri, ar fi furat un rucsac în care se afla o sumă de bani și o tabletă.

Conform unor surse judiciare, polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, ce conținea o tabletă și 1.500 de lei.

După vizionarea imaginilor, s-a stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, care, în scurt timp a fost identificat drept Daniel-Paul-Romeo Gheorghe senator neafiliat în Senatul României, care a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul autoturismului său.

Politicianul ar fi explicat polițiștilor că ar fi luat rucsacul din greșeală. Pentru că bărbatul este senator, ancheta va fi coordonată de procurorii Parchetului General.