Prima pagină » Social » Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani dintr-un hotel. Polițiștii au recuperat paguba

Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani dintr-un hotel. Polițiștii au recuperat paguba

Andrei Dumitrescu
14 nov. 2025, 18:09, Social
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani dintr-un hotel. Polițiștii au recuperat paguba

Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe cercetat de polițiști după ce, vineri, ar fi furat un rucsac în care se afla o sumă de bani și o tabletă.

Conform unor surse judiciare, polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, ce conținea o tabletă și 1.500 de lei.

După vizionarea imaginilor, s-a stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, care, în scurt timp a fost identificat drept Daniel-Paul-Romeo Gheorghe  senator neafiliat în Senatul României, care a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul autoturismului său.
Politicianul ar fi explicat polițiștilor că ar fi luat rucsacul din greșeală. Pentru că bărbatul este senator, ancheta va fi coordonată de procurorii Parchetului General.

Citește și

Gândul de Vreme Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
11:00
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei