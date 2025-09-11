Digi RCS-RDS a făcut anunțul. Parteneriatul a fost reînnoit. BBC Studios a anunțat reînnoirea parteneriatului cu Digi România. Canalele BBC Earth și BBC First rămân în pachetul de bază Digi TV, cu subtitrări integrale în limba română.

Parteneriatul confirmă angajamentul BBC Studios de a aduce telespectatorilor români documentare de referință și drame britanice apreciate. BBC Earth rămâne dedicat marilor povești din natură, iar BBC First serialelor captivante și pline de suspans.

La BBC Earth, pasionații de natură și istorie pot urmări Walking With Dinosaurs / Alături de dinozauri, o reinterpretare modernă a seriei legendare produse de BBC Studios Natural History Unit. De la Sahara până în pădurile Canadei și de la dealurile Portugaliei până în Utah, seria explorează modul în care dinozaurii au trăit, vânat și s-au adaptat de-a lungul timpului. Un nou episod este difuzat în fiecare joi.

Top of the Lake, cu Elisabeth Moss (Povestea Slujitoarei)

De asemenea, pe BBC Earth poate fi vizionat documentarul Joanna Lumley’s Danube: Europe’s Mightiest River / Joanna Lumley pe Dunăre: mărețul fluviu al Europei. De la izvoarele din Munții Pădurea Neagră până la Marea Neagră, călătoria se încheie cu un episod filmat în România, în Delta Dunării. Premiera are loc miercuri, 10 septembrie, la ora 22:00, urmată de episoade săptămânale, în fiecare miercuri.

BBC First lansează un slot dedicat detectivelor – seriale cu protagoniste puternice aflate în căutarea adevărului. Programul include: The Jetty, o miniserie în patru părți cu Jenna Coleman (Doctor Who, The Sandman), care abordează teme actuale precum moralitatea, identitatea și memoria, Top of the Lake / Misterul lacului, drama cu Elisabeth Moss, și Blackshore, un serial polițist irlandez. Premiera slotului are loc vineri, 5 septembrie, la ora 22:00, cu difuzarea primului episod din The Jetty.

„Aproape de publicul local”

„Suntem încântați să continuăm colaborarea cu Digi și să oferim publicului român documentare și drame de top. Credem în puterea poveștilor de a inspira și de a informa, iar acest parteneriat arată dorința noastră de a rămâne aproape de publicul local.”, a declarat Bartosz Witak, SVP & General Manager CEE & MENAT la BBC Studios.

„Suntem încântați să reînnoim colaborarea cu BBC Studios pentru a le oferi abonaților noștri conținut de cea mai bună calitate. Misiunea noastră este să furnizăm programe relevante și captivante milioanelor de clienți care aleg serviciile noastre de televiziune prin cablu, iar acest parteneriat întărește angajamentul nostru de a le asigura utilizatorilor o experiență de vizionare plăcută și consistentă.”, a spus Serghei Bulgac, CEO DIGI România.

BBC Earth și BBC First se regăsesc în pachetele Digi România, cu subtitrări în limba română.

