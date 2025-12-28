Prima pagină » Actualitate » Turiști blocați în cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. Nu pot părăsi zona

28 dec. 2025, 12:53, Actualitate
Mai mulți turiști au rămas blocați în cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. În urma condițiilor meteorologice prezente, transportul pe cablu a fost oprit, motiv pentru care turiștii nu au posibilitatea să părăsească zona, duminică, 28 decembrie 2025.

Pentru că traficul pe Transfăgărășan este închis, din cauza stratului de zăpadă și a pericolului de avalanșe, accesul la cabanele de la Bâlea Lac poate fi făcut doar cu telecabina. Acum, în urma codului roșu de viscol emis pentru zona respectivă, turiștii de la Bâlea Lac nu mai pot pleca, momentan, spun reprezentanți ai telecabinei, pentru Agerpres. Avertizarea meteorologică arată că rafalele de vânt pot atinge chiar și 120 km/h.

„Avertizare meteorologică cod roşu valabilă în perioada 28 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 10:00. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de cod roşu valabilă în judeţul Sibiu în zona de munte la peste 1.700 m altitudine. Sunt preconizate ninsori însoţite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h şi care vor determina scăderea vizibilităţii aproape de zero. Pompierii sibieni sunt pregătiţi să intervină pentru orice situaţie de urgenţă”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din Sibiu.

Punct medical spulberat de viscol, pe vârful Păpușa

Salvamont România a notat, în urmă cu 2 ore, pe Facebook, că punctul medical de pe vârful Păpușa a fost spulberat de viscol.

„Puterea naturii… Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amenajat într-un container metalic și amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Papușa, a fost spulberat de viscol. Chiar dacă a fost amplasat corespunzător, pe platforma de beton și ancorat cu cabluri bine fixate în beton, natura dezlănțuită s-a dovedit mai puternică.

În perioada următoare salvamontiștii vor analiza care sunt posibilitățile de a compensa această pierdere astfel încât calitatea serviciilor de prim ajutor medical asigurate să se mențină la un nivel cât mai bun”, a transmis, pe Facebook, Salvamont Romania – Dispeceratul National Salvamont.

Sursă foto: captură video Salvamont România, Mediafax Foto

Cele mai noi