Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară

Actrița Brigitte Bardot, un simbol al Franței și femeia pe care publicația Paris-Match a descris-o ca fiind „imorală, din cap până în picioare”, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. De-a lungul carierei, Bardot a exercitat o fascinație aproape hipnotică asupra publicului. Chiar și cei care o detestau pentru libertinismul și senzualitatea ei, continuau să o urmărească, copleșiți de magnetismul intoxicant.
Anii 50′ și 60′ ai cinematografiei franceze au stat sub influența celei supranumite Marylin Monroe a Franței.
În 1957, la vârsta de 23 de ani, Brigitte Bardot a intrat în istoria cinematografiei în filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”, pelicula de referință al soțului ei, Roger Vadim. Senzualitatea explozivă a transformat-o într-un „sex-simbol” incontestabil.
Brigitte Bardot, „cea mai frumoasă femeie din lume”, după cum o numea presa vremii, a ales să părăsească lumina reflectoarelor în 1973, la apogeul celebrității. Brigitte și-a dedicat viața ocrotirii animalelor, însă nu a încetat niciodată să fie o figură controversată.
Ultima veste despre starea de sănătate a lui Brigitte Bardot a venit la la data de 1 decembrie 2025, când echipa ei a transmis într-un comunicat, detalii după ce fusese spitalizată în octombrie, într-un spital din Toulon, sudul Franței, în urma unei intervenții chirurgicale „minore”.
„Ca răspuns la răspândirea informațiilor false din ultimele zile, doamna Brigitte Bardot dorește să reamintească tuturor că se recuperează în prezent, că ar aprecia dacă oamenii i-ar respecta intimitatea și invită pe toată lumea să se calmeze”, se arată în comunicat.
Acesta a adăugat: „Doamna Bardot dorește să-i liniștească pe cei care sunt cu adevărat îngrijorați pentru ea. Le transmite acest mesaj: «Vă transmit tuturor dragostea mea».”
În luna octombrie, Brigitte Bardot a transmis un mesaj pe X în afirma:
„Nu știu care imbecil a lansat această știre falsă în seara asta despre [moartea] mea, dar să știți că sunt bine și că nu am nicio intenție să-mi iau concediu.”
FOTO: Profimedia
