Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară

Actrița Brigitte Bardot, un simbol al Franței și femeia pe care publicația Paris-Match a descris-o ca fiind „imorală, din cap până în picioare”, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. De-a lungul carierei, Bardot a exercitat o fascinație aproape hipnotică asupra publicului. Chiar și cei care o detestau pentru libertinismul și senzualitatea ei, continuau să o urmărească, copleșiți de magnetismul intoxicant.

Anii 50′ și 60′ ai cinematografiei franceze au stat sub influența celei supranumite Marylin Monroe a Franței.

În 1957, la vârsta de 23 de ani, Brigitte Bardot a intrat în istoria cinematografiei în filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”, pelicula de referință al soțului ei, Roger Vadim. Senzualitatea explozivă a transformat-o într-un „sex-simbol” incontestabil.

Brigitte Bardot, „cea mai frumoasă femeie din lume”, după cum o numea presa vremii, a ales să părăsească lumina reflectoarelor în 1973, la apogeul celebrității. Brigitte și-a dedicat viața ocrotirii animalelor, însă nu a încetat niciodată să fie o figură controversată.

Brigitte Bardot a fost internată în spital în luna octombrie

Ultima veste despre starea de sănătate a lui Brigitte Bardot a venit la la data de 1 decembrie 2025, când echipa ei a transmis într-un comunicat, detalii după ce fusese spitalizată în octombrie, într-un spital din Toulon, sudul Franței, în urma unei intervenții chirurgicale „minore”.

„Ca răspuns la răspândirea informațiilor false din ultimele zile, doamna Brigitte Bardot dorește să reamintească tuturor că se recuperează în prezent, că ar aprecia dacă oamenii i-ar respecta intimitatea și invită pe toată lumea să se calmeze”, se arată în comunicat.

Acesta a adăugat: „Doamna Bardot dorește să-i liniștească pe cei care sunt cu adevărat îngrijorați pentru ea. Le transmite acest mesaj: «Vă transmit tuturor dragostea mea».”

Ultimul mesaj al lui Brigitte Bardot înainte să moară

În luna octombrie, Brigitte Bardot a transmis un mesaj pe X în afirma:

„Nu știu care imbecil a lansat această știre falsă în seara asta despre [moartea] mea, dar să știți că sunt bine și că nu am nicio intenție să-mi iau concediu.”

Filmografia actriței Brigitte Bardot

1955 Marile manevre (Les grandes manoeuvres), regia René Clair

1956 Elena din Troia (Hélène de Troie), regia Robert Wise

1956 Și Dumnezeu a creat femeia (Et Dieu…créa la femme), regia Roger Vadim

1957 Pariziana (Une Parisienne), regia Michel Boisrond

1958 Îndrăgostiți sub clar de lună (Les Bijoutiers du clair de lune), regia Roger Vadim

1959 Babette pleacă la război (Babette s’en va-t-en guerre), regia Christian-Jaque

1959 În caz de nenorocire (En cas de malheur), regia Claude Autant-Lara

1959 Vreți să dansați cu mine? (Voulez-vous danser avec moi?), regia Michel Boisrond

1959 Femeia și paiața (La femme et le pantin), regia Julien Duvivier

1960 Adevărul (La Vérité), regia Henri-Georges Clouzot

1962 Viață particulară (Vie privée), regia Louis Malle

1963 Disprețul (Les Mépris), regia Jean-Luc Godard

1965 Viva Maria!, regia Louis Malle

1966 Masculin feminin (Masculin féminin), regia Jean-Luc Godard

1966 Marie Soleil

1968 Shalako, regia Edward Dmytryk

1969 Femeile (Les femmes), regia Jean Aurel

1969 Ursul și păpușa (L’ours et la poupée), regia Michel Deville

1971 Bulevardul romului (Boulevard du rhum), regia Robert Enrico

1973 Don Juan 73 (Don Juan ou Si Don Juan était une femme…), regia Roger Vadim

1975 Un surâs, o palmă, un sărut (Un sorriso, uno schiaffo, un bacio in bocca), regia Mario Morr

