Drept la replică al Tinmar: Toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat în limitele și condițiile impuse de lege

Grupul de companii Tinmar a remis redacției un drept la replică pe care îl publicăm integral.

„În deplin respect pentru dreptul la o informare corectă a cititorii dumneavoastră,

Având în vedere faptul că:

a) În spațiul public au apărut o serie de acuzatii grave, nefondate, și defăimătoare la adresa grupului de companii Tinmar.

b) Linșajul mediatic din presă, generat de o înțelegere gresită a modului de funcționare a pieței de energie și al activității grupului Tinmar, poate să afecteze imaginea publică a companiei, precum și relațiile de încredere construite cu partenerii contractuali și instituțiile bancare.

c) Mai mult, caracterul repetitiv și lipsit de fundament al acestor atacuri contribuie la amplificarea unor percepții negative nejustificate, generând prejudicii de imagine semnificative și creând un climat de neîncredere care influențează în mod nedrept poziționarea societății pe piață.

d) În perioada supusă analizei, nicio societate dintre cele menționate în presă nu avea în portofoliu consumatori casnici de energie.

e) Clienții grupului Tinmar sunt exclusiv consumatori non-casnici, familiarizați cu modul de funcționare al pieței de energie și liberi să își aleagă oricând furnizorul. În aceste condiții, dacă prețurile practicate de Tinmar ar fi depășit nivelul pieței, acești parteneri ar fi reacționat imediat, denunțând contractele.

vă solicităm să publicați următorul punct de vedere:

Pentru o imagine completă a situatiei de fapt, menționăm că societățile Solprim și Eye Mall activează pe piața de energie încă din anul 2012, în calitate de producători, iar din 2013 și până în prezent întreaga cantitate de energie produsă de aceste companii a fost vândută către Tinmar Energy, în baza unor contracte bilaterale pe termen lung.

Încheierea acestor contracte a reprezentat o condiție esențială pentru obținerea finanțărilor bancare necesare dezvoltării activității de producție, iar încasările aferente acestor contracte au reprezentat sursa de restituire a împrumutului către bănci, motiv pentru care instituțiile de credit au analizat în mod constant fluxurile comerciale, modul de funcționare al relației contractuale și trasabilitatea energiei livrate.

Cantitatea de energie produsă de Solprim, respectiv de Eye Mall și vândută către Tinmar, în baza contractelor anterior menționate, reprezintă un procent nesemnificativ din consumul total al clienților finali din portofoliul propriu al companiilor Solprim și Eye Mall în perioada aprilie–decembrie 2022.

În mod constant, încă din 2013, Tinmar Energy a alocat cantitățile de energie provenite din producția societăților din grup, inclusiv Solprim și Eye Mall, către partenerii contractuali externi pe piețele centralizate OPCOM (PCCB NC și PCCB LE) și nu în baza unor contracte bilaterale negociate direct.

În mod logic, aceste volume nu puteau fi revândute către companii din grup, având deja o destinație contractuală clară. Subliniem faptul că energia achiziționată de la Solprim și Eye Mall nu putea fi vândută de două ori, așa cum s-a afirmat în presă, deoarece acest lucru nu ar fi fost posibil, raportat la principiile pieței de energie privind corelarea cantităților intrate și ieșite.

Solprim și Eye Mall și-au extins activitatea și în domeniul furnizării de energie electrică, ca o necesitate economică impusă de modul particular de funcționare al pieței energetice în anul 2022. In acel an, măsurile de protecție a consumatorilor finali au fost însoțite de reguli noi, complexe și dificil de implementat pentru furnizori: (i) prețul energiei era plafonat, furnizorii fiind în situația de a factura la un preț reglementat și nu la prețul contractual, (ii) toate sumele aferente acestui mecanism trebuiau încasate într-un singur cont, deschis la Trezorerie, (iii) procedura de restituire a sumelor de la stat era neclară, generând întârzieri semnificative în procesul de decontare.

În acest context, grupul Tinmar, ca și alți jucători din piața specifică, a urmărit identificarea unor soluții alternative de finanțare care să asigure acoperirea necesarului de lichidități pe perioada cuprinsă între data scadenței obligației de plată a energiei achiziționate și momentul decontării efective a sumelor de la bugetul de stat.

Menționăm că, în prezent, întârzierile în procesul de decontare au ajuns la aproximativ 23 de luni, echivalentul a aproape doi ani. In vederea obținerii acestor finanțări, au fost constituite garanții asupra creanțelor de încasat de la stat, provenite din schema de plafonare, distribuite pe mai multe conturi de trezorerie, la nivelul mai multor societăți din grup. In acest sens, s-au purtat discuții cu băncile și s-a considerat că soluția împărțirii riscului, din perspectiva acestora, pe mai multe societăți era cea mai viabilă soluție, pentru că permitea existența mai multor conturi de trezorerie aparținând mai multor societăți din grup.

Creanțele plătite de stat, care s-au încasat în aceste conturi de trezorerie, au constituit garanții în favoarea băncilor creditoare și au permis finanțări suplimentare pentru fiecare dintre societățile din grup, astfel grupul fiind în măsură să își continue activitatea de furnizare către clienții finali.

Eye Mall și Solprim au achiziționat energie electrică atât de pe piețele centralizate angro, cât și de la societățile din grup, în baza unor contracte bilaterale negociate direct. Toate aceste tranzacții, indiferent de sursă, s-au realizat la prețuri de piață.

Contractele bilaterale de achiziție negociate direct și încheiate cu Lord Energy au avut ca referință prețul de tranzacționare de pe piața pentru ziua următoare (PZU) — același indicator utilizat de legislația privind plafonarea prețului la consumatorii finali, pentru stabilirea prețului mediu de decontare. Astfel, prețul contractual reflecta fidel evoluțiile reale ale pieței.

Prețurile din contractele în discuție s-au situat întotdeauna în limitele prețurilor de piață.

Acest aspect a fost și va fi clar demonstrat, prin documente justificative, în fața autorităților competente.

O altă neînțelegere care a generat confuzii este presupunerea că întreaga cantitate livrată de Eye Mall și Solprim consumatorilor finali ar fi fost achiziționată de la Lord Energy.

În realitate, Eye Mall și Solprim au cumpărat de la Lord Energy, la prețuri de piață — nu la valori majorate, așa cum s-a prezentat în spațiul public — cantități de energie extrem de mici prin raportare la totalul energiei furnizate clienților finali din propriul portofoliu în perioada aprilie–decembrie 2022, volumele neputând si considerate relevante.

În concluzie, realitatea este clară și ușor de verificat:

1. Tranzacțiile intragrup au reprezentat o pondere nesemnificativă din totalul operațiunilor comerciale.

2. Documentele și evidențele contabile care susțin toate aceste informații au fost și vor fi puse la dispoziția autorităților competente. Ele confirmă fără echivoc că nu a existat nicio „rotire a cantităților de energie” și că așa-numitul „circuit fictiv” menționat în unele relatări nu are fundament real. Menționăm că nu au existat operațiuni de „revânzare” în cadrul grupului, așa cum greșit s-a afirmat în spațiul public.

3. Toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat în limitele și condițiile impuse de lege, la prețurile de piață valabile la acel moment.

4. Toate documentele depuse în vederea decontării au fost verificate de ANRE, atât la momentul aprobării sumelor ce urmau a si decontate, cât și ulterior, în cadrul controlului efectuat de autoritatea de reglementare.

Aceste clarificări reflectă angajamentul nostru de a oferi o imagine corectă asupra activității grupului Tinmar și de menține încrederea în corectitudinea și profesionalismul cu care ne desfășurăm operațiunile.

Precizăm că Tinmar colaborează pe deplin cu autoritățile, prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor și documentelor necesare și avem credința că toate aspectele analizate vor fi pe deplin clarificate și se va constata că grupul Tinmar a respectat și respectă și în prezent, în totalitate, dispozițiile legale relevante si regulile pieței de energie.

În acest context, facem un apel la calm, responsabilitate și profesionalism, pentru ca analiza situației si informatiile transmise în spatiul public să se bazeze pe date reale și pe o înțelegere corectă a modului de funcționare a pieței de energie.”