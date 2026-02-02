2 Februarie, calendarul zilei: Shakira împlinește 49 de ani, Gerard Piqué 39. Moare Philip Seymour Hoffman

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 2 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Shakira este o cântăreață, compozitoare și dansatoare columbiană, una dintre cele mai cunoscute artiste latino din lume. Născută pe 2 februarie 1977, în Barranquilla, Columbia, și-a început cariera muzicală de la o vârstă fragedă, lansând primele albume încă din adolescență. Succesul internațional a venit la începutul anilor 2000, odată cu albumul Laundry Service, care a inclus hituri precum Whenever, Wherever. Stilul său muzical combină pop, rock și influențe latino, iar dansul său distinctiv a devenit o marcă personală. De-a lungul carierei, Shakira a lansat numeroase piese de succes, a câștigat premii importante și a fost apreciată pentru capacitatea de a cânta în mai multe limbi. Este cunoscută și pentru activitatea sa umanitară, fiind fondatoarea organizației Pies Descalzos, care sprijină educația copiilor defavorizați.

Gerard Piqué este un fost fotbalist spaniol, cunoscut ca unul dintre cei mai buni fundași centrali ai generației sale. Născut pe 2 februarie 1987, la Barcelona, Spania, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Barcelona, club cu care a cunoscut un succes remarcabil. Format la academia La Masia, Piqué a jucat și pentru Manchester United, înainte de a reveni la Barcelona în 2008. Alături de clubul catalan, a câștigat numeroase trofee, inclusiv Liga Campionilor UEFA, titluri în La Liga și Copa del Rey. De asemenea, a fost un jucător important al naționalei Spaniei, cu care a câștigat Campionatul Mondial din 2010 și Campionatul European din 2012. După retragerea din fotbalul profesionist în 2022, Gerard Piqué s-a implicat în afaceri și proiecte sportive, fiind cunoscut pentru spiritul său antreprenorial.

Philip Seymour Hoffman a fost un actor american de teatru și film, recunoscut pentru talentul său excepțional și pentru capacitatea de a interpreta personaje complexe și intense. S-a născut pe 23 iulie 1967, în Fairport, New York, și a devenit unul dintre cei mai respectați actori ai generației sale. De-a lungul carierei, Hoffman a apărut într-o varietate impresionantă de filme, de la producții independente la filme de mare succes. A câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul scriitorului Truman Capote în filmul Capote (2005) și a fost nominalizat de alte trei ori pentru interpretările sale din Charlie Wilson’s War, Doubt și The Master. Era apreciat pentru realismul și profunzimea jocului său actoricesc. Philip Seymour Hoffman a murit pe 2 februarie 2014, la vârsta de 46 de ani, din cauza unei supradoze accidentale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1845: Ivan Pulyui 🇺🇦🩻 a contribuit la utilizarea razelor X în obținerea radiografiilor medicale. A fost cel care i-a furnizat fizicianului german Wilhelm Conrad Röntgen una din lămpile cu care acesta a obținut ceea ce a numit „raze X”

🎂1882: James Joyce 🇮🇪✒️ fondatorul romanului modern, cunoscut îndeosebi pentru romanele Portret al artistului în tinerețe (1916), Ulise (1922) și Veghea lui Finnegan (1939). Criticii îl așează astăzi în fruntea modernismului anglo-saxon, alături de T. S. Eliot, Virginia Woolf și Ezra Pound

🎂1889: Traian Săvulescu 🇷🇴🔬 fondator al Școlii românești de fitopatologie, primul care a făcut cunoscută în România flora Arabiei și Palestinei, membru și președinte al Academiei Române

🎂1944: Lucian Boia 🇷🇴✒️ Cartea sa Istorie și mit în conștiința românească s-a impus ca reper în istoriografia română, oferind o gamă de interpretări noi și stârnind numeroase dezbateri

🎂1947: Farrah Fawcett 🇺🇸🎬 cunoscută prin serialul Îngerii lui Charlie (1976). A fost și un sex-simbol, coafura ei fiind copiată de milioane de femei

🎂1977: Shakira 🇨🇴🇪🇸🎤 a devenit cunoscută în întreaga lume grație discului Laundry Service (2001), acesta comercializându-se în peste cincisprezece milioane de unități. Promovarea s-a realizat cu ajutorul unor piese precum „Whenever, Wherever”, „Underneath Your Clothes” sau „Objection”, primul fiind unul dintre cele mai mari succese comerciale ale deceniului

🎂1986: Gemma Arterton 🇬🇧🎬 Quantum of Solace (2008), Gemma Bovery (2014), The King’s Man (2021), Rogue Agent (2022)

🎂1987: Gerard Piqué Bernabeu 🇪🇸⚽️ Faptul că numele de familie al său este „Bernabeu” a creat confuzie în ceea ce privește originile sale, deoarece duce cu gândul la stadionul Santiago Bernabéu, arena rivalei Real Madrid, el fiind născut și jucând la Barcelona. A avut o relație de 11 ani cu Shakira, cei doi având împreună 2 copii

🎂1990: Julia Fox 🇺🇸🎬 Uncut Gems (2019), Night Always Comes (2025)

🎂1997: Ellie Bamber 🇬🇧🎬 Nocturnal Animals (2016)

Decese 🕯

🕯️1979: Sid Vicious 🇬🇧🎸(Sex Pistols) 21 de ani; supradoză de heroină

🕯️1993: Michael Klein 🇷🇴⚽️ a jucat în 90 de partide la echipa națională și a marcat 5 goluri. A murit la 33 de ani din cauza unei boli rare, cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept, care e greu depistabilă la consulturile de rutină

🕯️1996: Gene Kelly 🇺🇸🎬actor și dansator, cunoscut pentru rolul său din musicalul Cântând în ploaie (Singin’ in the Rain)

🕯️2014: Philip Seymour Hoffman 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, Capote (2005). Decedat la 46 de ani, supradoză

🕯️2024: Carl Weathers 🇺🇸🎬 cunoscut pentru interpretarea rolului lui Apollo Creed în franciza Rocky

Calendar 🗒

🗒962: Papa Ioan al XII-lea l-a încoronat pe Otto I ca împărat al Sfântului Imperiu Roman

🗒1106: Marea Cometă din 1106 apare pe cer și a fost observată în întreaga lume de la începutul lunii februarie până la mijlocul lunii martie

🗒1536: Conchistadorul spaniol Pedro de Mendoza a înființat orașul Buenos Aires

🗒1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor

🗒1808: Papa Pius al VII-lea nu a aderat la blocada continentală impusă de Napoleon tuturor statelor europene pentru a izola Anglia. Napoleon, drept represalii, a ocupat Roma, pe care a înglobat-o în Regatul Italiei împreună cu Ancona, Macerata, Urbino și Camerino

🗒1812: Rusia a fondat o colonie pentru comerțul de piei în Fort Ross (California)

🗒1848: Războiul Mexicano-American: A fost semnat Tratatul de pace de la Guadalupe Hidalgo, tratat care punea capăt războiului

🗒1848: Goana după aur în California: prima navă de emigranți chinezi debarcă pe țărmul californian (San Francisco) în căutarea norocului

🗒1871: Roma devine capitala Italiei

🗒1889: În fața Teatrului Național București sunt instalate primele două lămpi electrice pentru iluminatul public

🗒1901: Funeraliile reginei Victoria a Regatului Unit

🗒1913: A fost inaugurat terminalul Grand Central din New York. De atunci, aceasta a rămas cea mai mare gară din lume

🗒1922: Apare la Paris romanul lui James Joyce Ulise

🗒1990: Este reînființată Societatea Română de Filosofie

🗒1998: Se lansează postul de televiziune Acasă TV

🗒2009: Guvernul din Zimbabwe a anunțat tăierea a 12 zerouri din dolarul zimbabwian. Astfel, un trilion de dolari zimbabwieni au fost reevaluați la un dolar zimbabwian nou

🗒2002: Prințul moștenitor Willem-Alexander al Țărilor de Jos și Máxima Zorreguieta se căsătoresc la Amsterdam. Căsătoria a declanșat o controversă semnificativă din cauza rolului pe care tatăl miresei, Jorge Zorreguieta, l-a avut în dictatura militară argentiniană

🗒2008: Președintele francez Nicolas Sarkozy se căsătorește cu cântăreața Carla Bruni

